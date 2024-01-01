На Рівненській у Луцьку зіткнулося чотири авто





Про це повідомляють очевидці події, передає



За їх словами, один з водіїв пригальмував на світлофорі – і відбулася ланцюгова реакція.



На разі жодної інформації про постраждалих немає.



На місці працювали медики та правоохоронці.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Рівненській через ланцюгову реакцію зіткнулось чотири автомобілі.Про це повідомляють очевидці події, передає Конкурент За їх словами, один з водіїв пригальмував на світлофорі – і відбулася ланцюгова реакція.На разі жодної інформації про постраждалих немає.На місці працювали медики та правоохоронці.Деталі – згодом.

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