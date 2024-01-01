На Рівненській у Луцьку зіткнулося чотири авто
Сьогодні, 18:11
У Луцьку на вулиці Рівненській через ланцюгову реакцію зіткнулось чотири автомобілі.
Про це повідомляють очевидці події, передає Конкурент.
За їх словами, один з водіїв пригальмував на світлофорі – і відбулася ланцюгова реакція.
На разі жодної інформації про постраждалих немає.
На місці працювали медики та правоохоронці.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляють очевидці події, передає Конкурент.
За їх словами, один з водіїв пригальмував на світлофорі – і відбулася ланцюгова реакція.
На разі жодної інформації про постраждалих немає.
На місці працювали медики та правоохоронці.
Деталі – згодом.
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