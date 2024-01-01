На Рівненській у Луцьку зіткнулося чотири авто

На Рівненській у Луцьку зіткнулося чотири авто
У Луцьку на вулиці Рівненській через ланцюгову реакцію зіткнулось чотири автомобілі.

Про це повідомляють очевидці події, передає Конкурент.

За їх словами, один з водіїв пригальмував на світлофорі – і відбулася ланцюгова реакція.

На разі жодної інформації про постраждалих немає.

На місці працювали медики та правоохоронці.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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