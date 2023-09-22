Родина з Волині виховує 9 прийомних дітей з інвалідністю





13 років тому родина, маючи власну п'ятирічну доньку, вирішила всиновити першого хлопчика, розповіла Алла Семенюк. З її слів, на цьому не зупинились і стали прийомною сім'єю ще для кількох дітей. Зараз з чоловіком Іваном виховують 10 дітей.



"Каструлі у нас невеликі, 6 літрів найбільша. Сьогодні у нас борщик, капусняк. Економія має бути економною: дівчата в ліцеї сьогодні вчилися нарізати капусту і ми цю капусту кинули в борщ, а мав бути суп. Тут у нас картопелька і котлети", — каже Алла Семенюк.



Раніше, розказує 38-річна Алла, працювала будівельницею. 8 років тому роботу покинула: "Ми завжди хотіли велику сім’ю. Я повністю присвятила себе дітям. Не всі зрозуміли. Кожна людина має свою думку: одні в захваті. Інші кажуть, що ви заробляєте на дітях гроші, от вони не взяли ні однієї дитини".



Більшість діток, за її слів, мають проблеми зі здоров'ям.



"Хворим набагато більше треба сім'я, підтримка, мама з татом. — каже жінка. — Я не знаю, чого так сталось, що в нас такі дітки, бо колись питали: ви так вибирали? Ні, ми не вибирали, я думаю, що нам так Бог дав".



Голова сімейства, 43-річний Іван займається фермерством, обробляє 40 гектарів землі, також ремонтує сільськогосподарську техніку. Каже: діти — його віддушина і перші помічники.



"Помагають зерно віяти. Дівчата картоплю перебирають, працюють всі. Як кажуть: дітей багато, то чисто може бути тільки в тарілочці, де цукерки", — говорить багатодітний тато Іван Семенюк.



Для того, щоб всім вистачило місця, подружжя добудувало до старої хати нову, двоповерхову. Всі внутрішні роботи дружина робила власноруч, бо має будівельну кваліфікацію.



"Оскільки ми дитячий будинок сімейного типу, нам з чоловіком зарплати платять. Я тішуся, що мені держава допомагає, що мені не потрібно ще десь бігти на роботу. Але вони мої й мені здається, без кожного з них я б не змогла. Я бачу, як вони ростуть. Люблю їх такими, як вони є" — каже Алла Семенюк.



Як розповіла Суспільному начальниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук, на Волині функціонує 42 дитячі будинки сімейного типу, в них виховують 252 дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім’я Семенюків з села Усичі Луцького району виховує дев'ять прийомних дітей, яким від 5 до 18 років. Статус дитячого будинку сімейного типу подружжя отримало у 2020 році.13 років тому родина, маючи власну п'ятирічну доньку, вирішила всиновити першого хлопчика, розповіла Суспільному багатодітна мама. З її слів, на цьому не зупинились і стали прийомною сім'єю ще для кількох дітей. Зараз з чоловікомвиховують 10 дітей."Каструлі у нас невеликі, 6 літрів найбільша. Сьогодні у нас борщик, капусняк. Економія має бути економною: дівчата в ліцеї сьогодні вчилися нарізати капусту і ми цю капусту кинули в борщ, а мав бути суп. Тут у нас картопелька і котлети", — каже Алла Семенюк.Раніше, розказує 38-річна Алла, працювала будівельницею. 8 років тому роботу покинула: "Ми завжди хотіли велику сім’ю. Я повністю присвятила себе дітям. Не всі зрозуміли. Кожна людина має свою думку: одні в захваті. Інші кажуть, що ви заробляєте на дітях гроші, от вони не взяли ні однієї дитини".Більшість діток, за її слів, мають проблеми зі здоров'ям."Хворим набагато більше треба сім'я, підтримка, мама з татом. — каже жінка. — Я не знаю, чого так сталось, що в нас такі дітки, бо колись питали: ви так вибирали? Ні, ми не вибирали, я думаю, що нам так Бог дав".Голова сімейства, 43-річний Іван займається фермерством, обробляє 40 гектарів землі, також ремонтує сільськогосподарську техніку. Каже: діти — його віддушина і перші помічники."Помагають зерно віяти. Дівчата картоплю перебирають, працюють всі. Як кажуть: дітей багато, то чисто може бути тільки в тарілочці, де цукерки", — говорить багатодітний тато Іван Семенюк.Для того, щоб всім вистачило місця, подружжя добудувало до старої хати нову, двоповерхову. Всі внутрішні роботи дружина робила власноруч, бо має будівельну кваліфікацію."Оскільки ми дитячий будинок сімейного типу, нам з чоловіком зарплати платять. Я тішуся, що мені держава допомагає, що мені не потрібно ще десь бігти на роботу. Але вони мої й мені здається, без кожного з них я б не змогла. Я бачу, як вони ростуть. Люблю їх такими, як вони є" — каже Алла Семенюк.Як розповіла Суспільному начальниця обласної служби у справах дітей, на Волині функціонує 42 дитячі будинки сімейного типу, в них виховують 252 дитини.

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