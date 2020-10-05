Луцьке ОСББ виграло суд у ЖЕКу: що відомо

Луцьке ОСББ виграло суд у ЖЕКу: що відомо
Завершилась судова справа «ОСББ проти ЖКП №3» на користь ОСББ «Грушевського-1» - кошти, що залишилися на рахунку ЖЕКу, повернуть у повному обсязі до липня 2025 року.

Судова справа між ОСББ «Грушевського-1» та ЖКП №3, яка тривала довгий час, завершилася перемогою ОСББ. Рішенням останньої інстанції суд зобов’язав ЖКП №3 повернути кошти, які накопичилися на його рахунках і не використовувалися на потреби будинку, передає ВСН.

За договором реструктуризації боргу, підписаним між ОСББ та ЖКП, ЖЕК повертатиме понад 185 тисяч гривень протягом дев’яти місяців, і повне погашення боргу очікується до липня 2025 року.

«Рахунок, на який надходитимуть кошти від ЖЕКу, залишатиметься недоторканим до повного погашення боргу, а рішення про використання цих коштів прийматимуть виключно на Загальних Зборах співвласників», - повідомила мешканцям будинку голова ОСББ «Грушевського-1» Аліса Єрофеєва.

До слова, ця справа є третьою в Україні, вирішеною на користь ОСББ у подібних конфліктах з ЖЕКами.


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Теги: осбб, суд, жек
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