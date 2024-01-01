Скільки на Волині коштують поросята

Скільки на Волині коштують поросята
В області вартість свині коливається в межах 1,5-2 тис. грн, вєтнамської – від 850 грн до 1,2 тис. грн. Ціна залежить від віку тварини, ваги й породи, а також від ветеринарського догляду.

Для детального вивчення цінової політики на поросят журналісти ВСН промоніторили оголошення про продаж тварин на сайті OLX.

Загалом продавці у тексті оголошень вказують вік тварини, породу, вагу, характер, чи проколені вітамінами, чи кастровані веприки, можливість доставки чи обміну.

«Поросята «Макстер» комбіновані з «Петреном», 4 тижні. Вже їдять корм. Проколені залізом і вітамінами. Кабанчики кастровані. Можлива доставка в межах 30 км. Ціна за пару 3500 грн», – йдеться оголошенні.

За пару поросят продавці просять від 3 тис. грн. до 4 тис. грн.

Дехто з власників в оголошеннях зазначає генетику тварин, м’ясну породу, невибагливість до харчування і стійкість до хвороб.

В’єтнамські свині вартують від 850 грн до 1,2 тис. грн.

«Продаю в'єтнамські поросята, яким майже два місяця. Тварини здорові, активні, вигідні і невибагливі в годуванні (їдять небагато й абсолютно все), особливість породи – травоїдні. Ціна – 850 грн, можливий обмін на зерно», – зазначає продавець тварин.

В’єтнамські кнурики на плем’я або на годівлю коштують 1 тис. грн. Власник запевняє, що поросята активні й готові «покривати».


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Теги: свині, ціни
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