У Луцькій громаді попрощалися із бійцем Олександром Лунговим, який загинув на Луганщині

У Луцькій громаді попрощалися із бійцем Олександром Лунговим, який загинув на Луганщині
2 листопада у селі Княгининок Луцької громади попрощалися із загиблим під час боїв на Луганщині військовослужбовцем із села Рокині Олександром Лунговим.

Як повідомили в Луцькій міськраді, полеглому захиснику було 52 роки. Прощання відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Княгининок.

Олександр Лунгов служив на посаді номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Боєць загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Загиблого військовослужбовця поховали на кладовищі у селі Княгининок Луцької громади.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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