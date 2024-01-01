У Луцькій громаді попрощалися із бійцем Олександром Лунговим, який загинув на Луганщині
Сьогодні, 19:16
2 листопада у селі Княгининок Луцької громади попрощалися із загиблим під час боїв на Луганщині військовослужбовцем із села Рокині Олександром Лунговим.
Як повідомили в Луцькій міськраді, полеглому захиснику було 52 роки. Прощання відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Княгининок.
Олександр Лунгов служив на посаді номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Боєць загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Загиблого військовослужбовця поховали на кладовищі у селі Княгининок Луцької громади.
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Як повідомили в Луцькій міськраді, полеглому захиснику було 52 роки. Прощання відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Княгининок.
Олександр Лунгов служив на посаді номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Боєць загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Загиблого військовослужбовця поховали на кладовищі у селі Княгининок Луцької громади.
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