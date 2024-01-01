У Луцькій громаді попрощалися із бійцем Олександром Лунговим, який загинув на Луганщині

Олександром Лунговим.



Як повідомили в Луцькій міськраді, полеглому захиснику було 52 роки. Прощання відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Княгининок.



Олександр Лунгов служив на посаді номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Боєць загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.



Загиблого військовослужбовця поховали на кладовищі у селі Княгининок Луцької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 листопада у селі Княгининок Луцької громади попрощалися із загиблим під час боїв на Луганщині військовослужбовцем із села РокиніЯк повідомили в Луцькій міськраді, полеглому захиснику було 52 роки. Прощання відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Княгининок.Олександр Лунгов служив на посаді номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Боєць загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.Загиблого військовослужбовця поховали на кладовищі у селі Княгининок Луцької громади.

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