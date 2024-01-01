На війні загинув Герой з Волині Андрій Хомич

Андрій Хомич.



Про це



"29 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув 39-річний уродженець села Кукли Андрій Хомич. Земляк приєднався до лав оборонців у квітні 2022-го.



До повномасштабного вторгнення разом із сім'єю проживав на Львівщині. Поховають воїна на малій батьківщині.



У районі оголошена триденна жалоба – 2, 3, 4 листопада.



Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомляє Камінь-Каширська РВА."29 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув 39-річний уродженець села Кукли Андрій Хомич. Земляк приєднався до лав оборонців у квітні 2022-го.До повномасштабного вторгнення разом із сім'єю проживав на Львівщині. Поховають воїна на малій батьківщині.У районі оголошена триденна жалоба – 2, 3, 4 листопада.Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.

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