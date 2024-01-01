«Гаюн»: з липня в Білорусь залетіла понад сотня дронів, найбільше — у жовтні

«Гаюн»: з липня в Білорусь залетіла понад сотня дронів, найбільше — у жовтні
Загалом до Білорусі зайшли щонайменше 106 «шахедів», один дрон типу Supercam та один «Орлан».

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.

За ці 3,5 місяця група щодня спостерігала зростання таких випадків. Там підрахували, скільки дронів залітало щомісяця:

- липень — 9 штук;

- серпень — 12;

- вересень — 27;

- жовтень — 49.

А за перший день листопада вже залетіло 9 безпілотників.

Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території Білорусі були збиті або впали 6 «шахедів», ще один — у Латвії. А 28 локаційно втрачені.

«Це означає, що прямо зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки дронів, які розбилися», — наголосили у групі.

«Гаюн» вважає, що «шахеди» продовжать залітати в повітряний простір Білорусі, а частота — зростатиме.

«Шахеди» у Білорусі

У липні Командування Повітряних сил ЗСУ підтверджувало випадок, коли вцілілий російський «шахед» вийшов із повітряного простору України в напрямку Гомельської області Білорусі. Відтоді моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» неодноразово повідомляв про фіксацію «шахедів» на території Білорусі.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що це Україна нібито порушила повітряний простір його країни.

На початку жовтня Лукашенко дав дозвіл низці воєнізованих структур збивати безпілотники, які залітають на територію країни.

Застосовувати зброю та спецзасоби проти безпілотників можуть не лише військовослужбовці з військових формувань та органів внутрішніх справ, а також і співробітники інших воєнізованих організацій.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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