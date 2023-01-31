У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з бразильського джиу-джитсу
Сьогодні, 08:04
2 листопада в Луцьку відбувся Всеукраїнський чемпіонат із бразильського джиу-джитсу BJJ GARDA CUP 2024. Участь в турнірі взяли 350 спортсменів з 10 областей.
Про це Суспільному розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу на Волині Михайло Савчук.
Один з учасників — 8-річний Емін Озгюр, спортсмен із Тернопільської області, переможець Всеукраїнських і регіональних змагань. Каже: цим видом спорту займається два роки, у майбутньому мріє про тренерську кар’єру.
"Можна їздити на змагання і боротися, і є дисципліна. Тренування відбуваються годину і 30 хвилин. Спочатку ми розминаємося, відпрацьовуємо прийоми, а потім боремося", — говорить спортсмен.
За словами 10-річної спортсменки з Луцька Вероніки Іванової, на борцівському килимі — сутички запеклі. Дівчина займається змішаними видами єдиноборств.
"Мені подобається цей спорт, хоча деякі кажуть, що цей спорт не для дівчат, але я так не вважаю. Чемпіонка України з ММА, і з джиу-джитсу теж. Хочу стати чемпіонкою світу та Європи", — каже спортсменка.
Бразильське джиу-джитсу в Україні набирає все більшої популярності, говорить тренер української академії єдиноборств Олег Петрик: "Багато дітей мають змогу ним змагатися. Це дуже важливо для дітей і найбільш плюс — поясова система. Тобто, дитина будь-якого рівня зможе взяти участь у змаганнях, поборотися із суперниками, завоювати медаль, набратися досвіду".
Як розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу у Волинській області Михайло Савчук, у борцівських змаганнях беруть участь діти й дорослі.
"Спортсмени змагаються у двох версіях — це боротьба в кімоно і боротьба без кімоно. Вважається, що джиу-джитсу дуже схожий на боротьбу грепплінг. Тут суміщаються больові або технічні дії.
Більшість перемог закінчується в боротьбі на землі, додав Михайло Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу на Волині Михайло Савчук.
Один з учасників — 8-річний Емін Озгюр, спортсмен із Тернопільської області, переможець Всеукраїнських і регіональних змагань. Каже: цим видом спорту займається два роки, у майбутньому мріє про тренерську кар’єру.
"Можна їздити на змагання і боротися, і є дисципліна. Тренування відбуваються годину і 30 хвилин. Спочатку ми розминаємося, відпрацьовуємо прийоми, а потім боремося", — говорить спортсмен.
За словами 10-річної спортсменки з Луцька Вероніки Іванової, на борцівському килимі — сутички запеклі. Дівчина займається змішаними видами єдиноборств.
"Мені подобається цей спорт, хоча деякі кажуть, що цей спорт не для дівчат, але я так не вважаю. Чемпіонка України з ММА, і з джиу-джитсу теж. Хочу стати чемпіонкою світу та Європи", — каже спортсменка.
Бразильське джиу-джитсу в Україні набирає все більшої популярності, говорить тренер української академії єдиноборств Олег Петрик: "Багато дітей мають змогу ним змагатися. Це дуже важливо для дітей і найбільш плюс — поясова система. Тобто, дитина будь-якого рівня зможе взяти участь у змаганнях, поборотися із суперниками, завоювати медаль, набратися досвіду".
Як розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу у Волинській області Михайло Савчук, у борцівських змаганнях беруть участь діти й дорослі.
"Спортсмени змагаються у двох версіях — це боротьба в кімоно і боротьба без кімоно. Вважається, що джиу-джитсу дуже схожий на боротьбу грепплінг. Тут суміщаються больові або технічні дії.
Більшість перемог закінчується в боротьбі на землі, додав Михайло Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з бразильського джиу-джитсу
Сьогодні, 08:04
Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу
Сьогодні, 06:03
В Україні з'явився перший Центр реінтеграції для звільнених військовополонених. Як допомагають бійцям?
Сьогодні, 01:52
3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00