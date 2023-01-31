У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з бразильського джиу-джитсу





Про це Михайло Савчук.



Один з учасників — 8-річний Емін Озгюр, спортсмен із Тернопільської області, переможець Всеукраїнських і регіональних змагань. Каже: цим видом спорту займається два роки, у майбутньому мріє про тренерську кар’єру.



"Можна їздити на змагання і боротися, і є дисципліна. Тренування відбуваються годину і 30 хвилин. Спочатку ми розминаємося, відпрацьовуємо прийоми, а потім боремося", — говорить спортсмен.



За словами 10-річної спортсменки з Луцька Вероніки Іванової, на борцівському килимі — сутички запеклі. Дівчина займається змішаними видами єдиноборств.



"Мені подобається цей спорт, хоча деякі кажуть, що цей спорт не для дівчат, але я так не вважаю. Чемпіонка України з ММА, і з джиу-джитсу теж. Хочу стати чемпіонкою світу та Європи", — каже спортсменка.



Бразильське джиу-джитсу в Україні набирає все більшої популярності, говорить тренер української академії єдиноборств Олег Петрик: "Багато дітей мають змогу ним змагатися. Це дуже важливо для дітей і найбільш плюс — поясова система. Тобто, дитина будь-якого рівня зможе взяти участь у змаганнях, поборотися із суперниками, завоювати медаль, набратися досвіду".



Як розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу у Волинській області Михайло Савчук, у борцівських змаганнях беруть участь діти й дорослі.



"Спортсмени змагаються у двох версіях — це боротьба в кімоно і боротьба без кімоно. Вважається, що джиу-джитсу дуже схожий на боротьбу грепплінг. Тут суміщаються больові або технічні дії.



Більшість перемог закінчується в боротьбі на землі, додав Михайло Савчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 листопада в Луцьку відбувся Всеукраїнський чемпіонат із бразильського джиу-джитсу BJJ GARDA CUP 2024. Участь в турнірі взяли 350 спортсменів з 10 областей.Про це Суспільному розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу на ВолиніОдин з учасників — 8-річний, спортсмен із Тернопільської області, переможець Всеукраїнських і регіональних змагань. Каже: цим видом спорту займається два роки, у майбутньому мріє про тренерську кар’єру."Можна їздити на змагання і боротися, і є дисципліна. Тренування відбуваються годину і 30 хвилин. Спочатку ми розминаємося, відпрацьовуємо прийоми, а потім боремося", — говорить спортсмен.За словами 10-річної спортсменки з Луцька, на борцівському килимі — сутички запеклі. Дівчина займається змішаними видами єдиноборств."Мені подобається цей спорт, хоча деякі кажуть, що цей спорт не для дівчат, але я так не вважаю. Чемпіонка України з ММА, і з джиу-джитсу теж. Хочу стати чемпіонкою світу та Європи", — каже спортсменка.Бразильське джиу-джитсу в Україні набирає все більшої популярності, говорить тренер української академії єдиноборств: "Багато дітей мають змогу ним змагатися. Це дуже важливо для дітей і найбільш плюс — поясова система. Тобто, дитина будь-якого рівня зможе взяти участь у змаганнях, поборотися із суперниками, завоювати медаль, набратися досвіду".Як розповів Президент федерації панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу у Волинській області Михайло Савчук, у борцівських змаганнях беруть участь діти й дорослі."Спортсмени змагаються у двох версіях — це боротьба в кімоно і боротьба без кімоно. Вважається, що джиу-джитсу дуже схожий на боротьбу грепплінг. Тут суміщаються больові або технічні дії.Більшість перемог закінчується в боротьбі на землі, додав Михайло Савчук.

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