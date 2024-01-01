900 бомб та 500 БПЛА: Зеленський показав наслідки атак рф за тиждень
Сьогодні, 13:30
Російська Федерація атакувала Україну 900 бомбами та 500 "Шахедами" за останні сім днів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Українська правда.
Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет.
Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.
"Усі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки.
У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати.
Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - наголосив Зеленський.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Українська правда.
Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет.
Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.
"Усі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки.
У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати.
Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - наголосив Зеленський.
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