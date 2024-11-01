Інститут журналістики КНУ пошкоджений уламками БПЛА

Інститут журналістики КНУ пошкоджений уламками БПЛА
Внаслідок російської атаки у ніч на 3 листопада від уламків безпілотників постраждав Інститут журналістики КНУ.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Також пошкоджений гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ, цивільні об'єкти, магазини, колишній мотозавод.

Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп.

На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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