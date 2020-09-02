Опалювальний сезон із боргами: скільки лучани винні за тепло

Опалювальний сезон із боргами: скільки лучани винні за тепло
Станом на початок листопада лучани боргують за спожиті тепло і гарячу воду майже 150 мільйонів гривень. Також підприємству критичної інфраструктури боргує держава.

Про це Суспільному розповів директор підприємства Іван Скорупський.

"За газ "Луцьктепло" боргує близько 30 мільйонів гривень, а держава заборгувала вже узгодженої різниці тарифів на 230 мільйонів гривень. Різниця колосальна — в 200 мільйонів, і це дуже впливає на нашу господарську діяльність", — зазначив керівник підприємства.

Зі слів Івана Скорупського, наразі усі фінансові зобов’язання держави щодо розрахунків за енергоносії виконує Луцька міська рада. На злісних боржників серед споживачів комунальники подають до суду.

"Впродовж останніх трьох років ми вже в судах зафіксували близько 100 мільйонів гривень. Тому ми звертаємось до споживачів, які не можуть розрахуватися вчасно — двері відкриті: паспорт, документ, який підтверджує реєстрацію в квартирі, часткова оплата від суми заборгованості і реструктуризація на зручних для споживачів умовах", — говорить Скорупський.

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Теги: лучани, тепло
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