На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Друкачук

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Друкачук
На війні з російськими окупантами загинув 31-річний Герой з Ківерцівської громади Олександр Друкачук.

Про це у фейсбуці повідомляють рідні і знайомі воїна, передає ВСН.

Солдат Олександр Друкачук загинув під час виконання бойового завдання в Харківській області 2 листопада 2024 року внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої противника.

В Олександра Друкачука залишилася дружина і діти.

«Пекучий біль та гіркий смуток війни сьогодні чорним вороном прилетів і до нашої родини. Під час виконання бойового завдання, загинув мій племінник - Друкачук Олександр, 31 рік. Немає слів втіхи, довго рубцюються біль,гіркота та рани від втрати рідної, близької людини.Та нехай добрий, світлий спомин про Сашка, буде сильнішим за смерть, назавжди залишиться у пам'яті діток, дружини, рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав.Дякуємо тобі, Сашко за ці довгі пекельні дні та ночі,в які ти торував стежину до Перемоги, захищаючи всіх нас та Батьківщину. Ти назавжди полинув у Небесний Стрій, але лишаєшся у наших серцях,спогадах та молитві.Царство Небесне та Вічна Пам'ять тобі, наш Герой! Друзі, пом'яніть у своїй молитві невинно убієнного воїна Олександра», - повідомила Ольга Редзий.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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