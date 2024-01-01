Курс валют на 4 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:13
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. Після вихідних валюта стрімко зросла у ціні.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,96 грн (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,32 грн (+2 коп.)
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,96 грн (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,32 грн (+2 коп.)
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