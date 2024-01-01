На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:47
Рятувальники Камінь-Каширщини ліквідували пожежу господарської споруди.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 3 листопада, о 19:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Вовчецьк Маневицької громади горить господарська споруда.
На місце події оперативно прибув черговий підрозділ 13 ДПРЧ з селища Маневичі спільно з працівниками МПО села Костюхнівка.
Вогнеборці за допомогою трьох водяних стволів о 21:22 ліквідували пожежу.
Потерпілих під час пожежі та її ліквідації немає.
Причина займання – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 3 листопада, о 19:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Вовчецьк Маневицької громади горить господарська споруда.
На місце події оперативно прибув черговий підрозділ 13 ДПРЧ з селища Маневичі спільно з працівниками МПО села Костюхнівка.
Вогнеборці за допомогою трьох водяних стволів о 21:22 ліквідували пожежу.
Потерпілих під час пожежі та її ліквідації немає.
Причина займання – встановлюється.
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