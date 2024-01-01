На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
Рятувальники Камінь-Каширщини ліквідували пожежу господарської споруди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 3 листопада, о 19:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Вовчецьк Маневицької громади горить господарська споруда.

На місце події оперативно прибув черговий підрозділ 13 ДПРЧ з селища Маневичі спільно з працівниками МПО села Костюхнівка.

Вогнеборці за допомогою трьох водяних стволів о 21:22 ліквідували пожежу.

Потерпілих під час пожежі та її ліквідації немає.

Причина займання – встановлюється.
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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