Втік через паркан: волинянина судили за ухилення від призову





Як йдеться у вироку, чоловік втік з Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) у Ковелі через паркан, пише



На обліку військовозобов'язаний був із 2009 року. Повістку йому вручили у квітні 2024, але у пункт збору чоловік не з'явився. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що за місяцем раніше вже отримував повістку. Тоді він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.



Зі слів чоловіка, він утік через паркан ТЦК, бо "не мав бажання проходити військову службу".



Зрештою суд призначив військовозобов'язаному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловік може оскаржити покарання у Волинському апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старовижівському районному суді оголосили вирок жителю села Чевель на Волині, якого обвинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.Як йдеться у вироку, чоловік втік з Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) у Ковелі через паркан, пише Суспільне На обліку військовозобов'язаний був із 2009 року. Повістку йому вручили у квітні 2024, але у пункт збору чоловік не з'явився. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що за місяцем раніше вже отримував повістку. Тоді він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.Зі слів чоловіка, він утік через паркан ТЦК, бо "не мав бажання проходити військову службу".Зрештою суд призначив військовозобов'язаному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловік може оскаржити покарання у Волинському апеляційному суді.

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