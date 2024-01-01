Втік через паркан: волинянина судили за ухилення від призову

Втік через паркан: волинянина судили за ухилення від призову
У Старовижівському районному суді оголосили вирок жителю села Чевель на Волині, якого обвинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Як йдеться у вироку, чоловік втік з Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) у Ковелі через паркан, пише Суспільне.

На обліку військовозобов'язаний був із 2009 року. Повістку йому вручили у квітні 2024, але у пункт збору чоловік не з'явився. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що за місяцем раніше вже отримував повістку. Тоді він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Зі слів чоловіка, він утік через паркан ТЦК, бо "не мав бажання проходити військову службу".

Зрештою суд призначив військовозобов'язаному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловік може оскаржити покарання у Волинському апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, суд, ухилянт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G
Сьогодні, 12:49
Відійшов у засвіти Герой з Волині Микола Аршулік
Сьогодні, 12:07
Втік через паркан: волинянина судили за ухилення від призову
Сьогодні, 11:55
Разом воювали, разом «На щиті»: на фронті загинули медикиня 3-ї ОШБр та її коханий
Сьогодні, 11:14
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу
03 листопад, 06:03
Помічниця голови суду на Рівненщині уникла покарання за переправлення 120 ухилянтів Помічниця голови суду на Рівненщині уникла покарання за переправлення 120 ухилянтів
21 жовтень, 21:15
Зберігав майже сотню закладок з психотропами: судитимуть 21-річного волинянина Зберігав майже сотню закладок з психотропами: судитимуть 21-річного волинянина
30 вересень, 18:27
Підробила документи про інвалідність, щоб виїхати з чоловіком за кордон: як покарали волинянку Підробила документи про інвалідність, щоб виїхати з чоловіком за кордон: як покарали волинянку
14 вересень, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Сьогодні, 13:10
 0
Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G
Сьогодні, 12:49
 0
Відійшов у засвіти Герой з Волині Микола Аршулік
Сьогодні, 12:07
 0
Втік через паркан: волинянина судили за ухилення від призову
Сьогодні, 11:55
 0
Разом воювали, разом «На щиті»: на фронті загинули медикиня 3-ї ОШБр та її коханий
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8