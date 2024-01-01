Втік через паркан: волинянина судили за ухилення від призову
Сьогодні, 11:55
У Старовижівському районному суді оголосили вирок жителю села Чевель на Волині, якого обвинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.
Як йдеться у вироку, чоловік втік з Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) у Ковелі через паркан, пише Суспільне.
На обліку військовозобов'язаний був із 2009 року. Повістку йому вручили у квітні 2024, але у пункт збору чоловік не з'явився. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що за місяцем раніше вже отримував повістку. Тоді він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.
Зі слів чоловіка, він утік через паркан ТЦК, бо "не мав бажання проходити військову службу".
Зрештою суд призначив військовозобов'язаному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловік може оскаржити покарання у Волинському апеляційному суді.
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Як йдеться у вироку, чоловік втік з Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) у Ковелі через паркан, пише Суспільне.
На обліку військовозобов'язаний був із 2009 року. Повістку йому вручили у квітні 2024, але у пункт збору чоловік не з'явився. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що за місяцем раніше вже отримував повістку. Тоді він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.
Зі слів чоловіка, він утік через паркан ТЦК, бо "не мав бажання проходити військову службу".
Зрештою суд призначив військовозобов'язаному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловік може оскаржити покарання у Волинському апеляційному суді.
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