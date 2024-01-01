На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини

Бориса Леляка, з яким сьогодні навіки попрощалась Володимирська громада.



Про це Ігор Пальонка.



"Зовсім молодий, але надзвичайно мужній боєць до останнього подиху боровся за рідну землю, виявивши неймовірну стійкість та відданість присязі. Свій останній бій із ворогом він зустрів на Донеччині 1 листопада.



Борису Леляку тепер навіки 22… Його життя обірвалося занадто рано, і жодні слова не можуть зменшити гіркоту цієї втрати для його сім'ї, для всієї нашої громади.



У полеглого воїна, який був родом із окупованої Херсонщини, залишились батьки, молодший братик та кохана дівчина, з якою планував пов’язати свою долю. Найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.



Наш обов’язок пам’ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Небесного Легіону відійшла душа іще одного воїна – солдата, з яким сьогодні навіки попрощалась Володимирська громада.Про це повідомив міський голова"Зовсім молодий, але надзвичайно мужній боєць до останнього подиху боровся за рідну землю, виявивши неймовірну стійкість та відданість присязі. Свій останній бій із ворогом він зустрів на Донеччині 1 листопада.Борису Леляку тепер навіки 22… Його життя обірвалося занадто рано, і жодні слова не можуть зменшити гіркоту цієї втрати для його сім'ї, для всієї нашої громади.У полеглого воїна, який був родом із окупованої Херсонщини, залишились батьки, молодший братик та кохана дівчина, з якою планував пов’язати свою долю. Найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.Наш обов’язок пам’ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи", - йдеться в повідомленні.

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