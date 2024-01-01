На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини

На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
До Небесного Легіону відійшла душа іще одного воїна – солдата Бориса Леляка, з яким сьогодні навіки попрощалась Володимирська громада.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Зовсім молодий, але надзвичайно мужній боєць до останнього подиху боровся за рідну землю, виявивши неймовірну стійкість та відданість присязі. Свій останній бій із ворогом він зустрів на Донеччині 1 листопада.

Борису Леляку тепер навіки 22… Його життя обірвалося занадто рано, і жодні слова не можуть зменшити гіркоту цієї втрати для його сім'ї, для всієї нашої громади.

У полеглого воїна, який був родом із окупованої Херсонщини, залишились батьки, молодший братик та кохана дівчина, з якою планував пов’язати свою долю. Найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.

Наш обов’язок пам’ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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