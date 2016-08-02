У ДТП загинув депутат Київради

Сергій Мамоян.



Про це повідомило джерело



"Депутатський корпус Київської міської ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, секретаріат та співробітники висловлюють щирі співчуття рідним та близьким депутата Київради ІХ скликання Сергія Мамояна, який трагічно загинув вчора, 03 листопада", - йдеться в повідомленні.



За даними УП, депутат загинув у неділю в ДТП у Білгород-Дністровському районі Одеської області.



Поліція пише, що 40-річний житель Київщини (за даними наших джерел – Мамоян –ред.), керуючи позашляховиком "Toyota", на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де машина перекинулася і загорілася.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні авто загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра.



На місці події працювали слідчо-оперативна група і співробітники відділу реагування патрульної поліції територіального відділу поліції, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які загасили пожежу.



Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.



"В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.



Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися ПДР, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, дотримуватися встановленого швидкісного режиму", - зазначили у поліції.



Довідково: Сергій Мамоян був рідним братом нардепа Верховної Ради від забороненої нині ОПЗЖ Суто Мамояна.

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