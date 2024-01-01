Апеляційний суд підтвердив вирок експоліцейським, які зґвалтували жінку в Кагарлику





Про це повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник, пише



Так, Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін і від сьогодні він набув законної сили.



У травні 2023 року Обухівський районний суд Києва призначив обвинуваченим по 11 років ув'язнення. Національну поліцію також зобов'язали сплатити потерпілій Нелі Погребицькій моральне відшкодування у розмірі 1,2 мільйона гривень.



Правоохоронці не називали імен засуджених, але безпосередньо зґвалтування інкримінували Миколі Кузіву та Сергію Сулимі.



Зґвалтування жінки в Кагарлику



Офіс генпрокурора повідомляв, що ці правоохоронці протягом 2020 року систематично катували людей у Кагарлицькому відділенні поліції. Ідеться про ексначальника кримінальної поліції та оперуповноваженого. Також вони незаконно утримували людей.



Зокрема, у травні 2020 року вони застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вони вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Того ж місяця там били та катували іншого потерпілого — для отримання зізнання.



А у січні 2020 року обвинувачувані завдали двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста і катували електричним струмом. Так вони робили, щоб отримати визнавальні покази за ймовірне вчинення крадіжок. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.



Правоохоронці встановили, що керівник відділення знав про існування такої практики, але не намагався це припинити та не повідомив про це до компетентних органів.



Обох фігурантів визнали винними за всіма статтями обвинувачення — 127, 146-1 і 152 Кримінального кодексу. Також серед обвинувачених через злочини у Кагарлицькому відділку поліції є Євген Трохименко, Ярослав Левандюк та Сергій Панасенко. Трохименку інкримінували співучасть у травневому катуванні, а Сулимі та Левандюку — січневе катування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційний суд підтвердив вирок двом колишнім правоохоронцям, які у 2020 році зґвалтували жінку у Кагарлицькому відділенні поліції. Їм призначили 11 років позбавлення волі.Про це повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник, пише Громадське Так, Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін і від сьогодні він набув законної сили.У травні 2023 року Обухівський районний суд Києва призначив обвинуваченим по 11 років ув'язнення. Національну поліцію також зобов'язали сплатити потерпілійморальне відшкодування у розмірі 1,2 мільйона гривень.Правоохоронці не називали імен засуджених, але безпосередньо зґвалтування інкримінувалитаОфіс генпрокурора повідомляв, що ці правоохоронці протягом 2020 року систематично катували людей у Кагарлицькому відділенні поліції. Ідеться про ексначальника кримінальної поліції та оперуповноваженого. Також вони незаконно утримували людей.Зокрема, у травні 2020 року вони застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вони вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Того ж місяця там били та катували іншого потерпілого — для отримання зізнання.А у січні 2020 року обвинувачувані завдали двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста і катували електричним струмом. Так вони робили, щоб отримати визнавальні покази за ймовірне вчинення крадіжок. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.Правоохоронці встановили, що керівник відділення знав про існування такої практики, але не намагався це припинити та не повідомив про це до компетентних органів.Обох фігурантів визнали винними за всіма статтями обвинувачення — 127, 146-1 і 152 Кримінального кодексу. Також серед обвинувачених через злочини у Кагарлицькому відділку поліції є Євген Трохименко, Ярослав Левандюк та Сергій Панасенко. Трохименку інкримінували співучасть у травневому катуванні, а Сулимі та Левандюку — січневе катування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію