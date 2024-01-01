Взимку Україні загрожують до 20 годин на добу без світла, — Politico





Про це пише Politico, покликаючись на українських енергетичних експертів, повідомляє



Видання пише, що кожна зима під час повномасштабної війни в Україні була важкою, але прийдешня зима настане після багатьох місяців російських повітряних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.



За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку Геннадія Рябцева, лише наприкінці серпня рф випустила понад 200 ракет і дронів по об'єктах енергетики. Це скоротило потужність генерації електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт. Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.



«Найреалістичніший сценарій, з яким країна зіткнеться цієї зими, включає обмеження постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день», — каже Рябцев.



Водночас керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко заявив, що за умов сильного похолодання та нових російських ударів по атомній системі електропостачання Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу.



Як пише видання, це означає «відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і як наслідок — виїзд українців за кордон у пошуках прихистку».



Українська депутатка, яка очолює підкомітет Верховної Ради з питань енергетичної безпеки, Вікторія Гриб заявила, що ситуація «дійсно критична», й висловила сподівання, що міжнародні партнери нададуть Україні допомогу якомога швидше.



Це оцінка, яку поділяють союзники України, поки Київ звертається до них із закликом про негайну допомогу.



«Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що росія руйнує енергетичну інфраструктуру», — сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів на умовах анонімності.



Зазначимо, виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт попереджав, що ця зима може бути однією з найважчих за попередні три роки. Компанія готується до найгіршого сценарію.



За його словами, найгірший сценарій — якщо росія продовжить масовані атаки по об’єктах генерації. У такому разі відключення світла можуть тривати до 8 годин.



Яка ситуація в енергосистемі?



Наразі енергосистема залишається збалансованою та продовжує відновлюватися після дев’яти масованих атак.



Президент України Володимир Зеленський розповідав, що війська рф зруйнували всю українську теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру. Потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла узимку.



Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що понад 99% житлових будинків готові до опалювального сезону, а серед шкіл, садочків та лікарень кількість готових до зими теж «наближається до 100%». Він також запевнив, що накопичених ресурсів газу та вугілля буде достатньо для проходження зими, а всі 9 енергоблоків АЕС, підконтрольні Україні, працюють.



Попри можливі проблеми з енергозабезпеченням, опитування показує, що майже 90% українців не планують залишати своє місце проживання на осінньо-зимовий період.

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