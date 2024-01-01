На Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні

На Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні
За матеріалами СБУ на Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки зібрала доказову базу на десятьох адміністраторів та дописувачів Вайбер-спільнот, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ЗСУ.

Серед іншого, фігуранти закликали ховатися від призову та публікували місця перебування представників ТЦК.

Організаторкою тематичних груп була 36-річна мешканка Ковеля. До незаконної діяльності вона залучила ще дев’ятьох місцевих ухилянтів.

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.
На Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), та скерували обвинувальні акти до суду.
Зловмисникам загрожує 8 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На початку вторгнення росія запропонувала Україні «мирну угоду», яка нагадувала вимогу капітуляції, — «Радіо Свобода»
Сьогодні, 17:29
На Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні
Сьогодні, 16:26
Волинський майстер робить 200 видів народних іграшок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
Взимку Україні загрожують до 20 годин на добу без світла, — Politico
Сьогодні, 15:52
У ДТП загинув депутат Київради
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
Не визнала вину: у Луцьку за виправдовування агресії рф судили працівницю СБУ Не визнала вину: у Луцьку за виправдовування агресії рф судили працівницю СБУ
16 жовтень, 16:48
Переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога: у Луцьку засудили зрадника Переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога: у Луцьку засудили зрадника
09 жовтень, 16:24
На Волині перед судом постане організована група контрабандистів наркотиків, - СБУ На Волині перед судом постане організована група контрабандистів наркотиків, - СБУ
21 серпень, 16:08
«Продався» окупантам: у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника «Продався» окупантам: у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника
13 серпень, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На початку вторгнення росія запропонувала Україні «мирну угоду», яка нагадувала вимогу капітуляції, — «Радіо Свобода»
Сьогодні, 17:29
 0
На Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні
Сьогодні, 16:26
 0
Волинський майстер робить 200 видів народних іграшок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
 0
Взимку Україні загрожують до 20 годин на добу без світла, — Politico
Сьогодні, 15:52
 0
У ДТП загинув депутат Київради
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8