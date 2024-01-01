На Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні





Про це



Служба безпеки зібрала доказову базу на десятьох адміністраторів та дописувачів Вайбер-спільнот, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ЗСУ.



Серед іншого, фігуранти закликали ховатися від призову та публікували місця перебування представників ТЦК.



Організаторкою тематичних груп була 36-річна мешканка Ковеля. До незаконної діяльності вона залучила ще дев’ятьох місцевих ухилянтів.



Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.



На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), та скерували обвинувальні акти до суду.

Зловмисникам загрожує 8 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ на Волині судитимуть ще десятьох осіб, які намагались зірвати мобілізацію в Україні.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки зібрала доказову базу на десятьох адміністраторів та дописувачів Вайбер-спільнот, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ЗСУ.Серед іншого, фігуранти закликали ховатися від призову та публікували місця перебування представників ТЦК.Організаторкою тематичних груп була 36-річна мешканка Ковеля. До незаконної діяльності вона залучила ще дев’ятьох місцевих ухилянтів.Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), та скерували обвинувальні акти до суду.Зловмисникам загрожує 8 років позбавлення волі.

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