Німеччина анонсувала пакет гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро

Андрієм Сибігою оголосила про надання гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро.



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“Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку”, – заявила глава німецького МЗС.



Також дипломати обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільне виробництво дронів.



Зокрема, Бербок заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.



4 листопада до Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона планувала зустрітися із президентом Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава МЗС Німеччини під час спільної пресконференції із українським колегоюоголосила про надання гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро.Про це пише "Укрінформ" “Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку”, – заявила глава німецького МЗС.Також дипломати обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільне виробництво дронів.Зокрема,заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.4 листопада до Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона планувала зустрітися із президентом Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою.

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