Україна не веде жодних перемовин із російською федерацією

Андрій Єрмак під час інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, заявив, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією, пише



"Ці переговори про те, як про це пишуть (зокрема видання The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, писало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної –ред.), що це нібито переговори Україна - Росія – це точно неправда", — каже керівник ОП.



За словами Єрмака, проведені лише тематичні конференції, зокрема, щодо енергетичної безпеки, співорганізатором конференції був Катар. По завершенню конференції сторони зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Єрмак наголосив, що "всі ці тематичні конференції вони без Росії".



"Після цього ми зафіксували принципи: якщо сьогодні Катар, наприклад, або інша країна, готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, – будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина - Організація Об’єднаних Націй - Україна", друга – "Туреччина - ООН - Росія", — наголосив керівник Офісу президента.



"Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, – будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати Україна ніяких перемовин із Росією не веде", — додав Андрій Єрмак.



Також, на запитання чи вимагали від України партнери не бити по певних об’єктах на території Росії, Єрмак відповів: "Давайте так скажемо... Точно від нас ніхто не вимагав нічого, але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримають… наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо би дві такі угоди за посередництва, наприклад, Катару, або іншої країни сталися".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Офісу президентапід час інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, заявив, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією, пише "УП" "Ці переговори про те, як про це пишуть (зокрема видання The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, писало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної –ред.), що це нібито переговори Україна - Росія – це точно неправда", — каже керівник ОП.За словами Єрмака, проведені лише тематичні конференції, зокрема, щодо енергетичної безпеки, співорганізатором конференції був Катар. По завершенню конференції сторони зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Єрмак наголосив, що "всі ці тематичні конференції вони без Росії"."Після цього ми зафіксували принципи: якщо сьогодні Катар, наприклад, або інша країна, готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, – будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина - Організація Об’єднаних Націй - Україна", друга – "Туреччина - ООН - Росія", — наголосив керівник Офісу президента."Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, – будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати Україна ніяких перемовин із Росією не веде", — додав Андрій Єрмак.Також, на запитання чи вимагали від України партнери не бити по певних об’єктах на території Росії, Єрмак відповів: "Давайте так скажемо... Точно від нас ніхто не вимагав нічого, але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримають… наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо би дві такі угоди за посередництва, наприклад, Катару, або іншої країни сталися".

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