Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
Сьогодні, 19:22
Нині в Україні відбувається перезавантаження ветеранської політики, окреслюються нові вектори, де в центрі стоїть ветеран. Саме тому в громадах області створюються умови для якісного надання соціальних, медичних та адміністративних послуг цій верстві населення та їх родинам.
Про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України розповів заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер.
Посадовець зазначив, що на Волині розвивається мережа ветеранських хабів. У Луцьку такий з’явився на базі Луцького національного технічного університету. Ще один “Хаб” в обласному центрі створюється за ініціативи міської ради. Його відкриття заплановане до кінця цього року. Опрацьовується питання створення ветеранських просторів і в інших громадах області.
Взяла участь Волинь і в заповненні Електронної карти послуг для ветеранів. Цей онлайн-ресурс допомагає колишнім захисникам, членам їхніх сімей та сім’ям загиблих оборонців знайти необхідні послуги, що надаються їм державою або різноманітними організаціями. Станом на 1 листопада громади області внесли туди інформацію щодо 4 000 послуг.
“Якість та доступність реабілітаційної й психологічної допомоги військовим теж важливе завдання для нашого краю. Реабілітацію службовцям надають у 38 комунальних медзакладах, 11 спеціалізованих закладах Волині. Оновлюється мережа реабілітаційних закладів у Володимирській та Луцькій громадах. А з 30 вересня по 5 жовтня у нас працювала офіційна делегація провідних канадських хірургів та анастезіологів. Вони абсолютно безплатно виконали 19 надскладних операцій волинським військовим”, — зазначив Тарас Шкітер під час звітування.
Він додав, що в області також було запроваджено інститут фахівців з супроводу ветеранів війни й демобілізованих осіб. Відтак, в 45 громадах визначилися з комунальними установами, які братимуть на роботу таких працівників.
“Унікальною для області є послуга екстреної психологічної допомоги з виїздом за місцем проживання ветеранів, які в силу багатьох обставин не можуть самостійно впоратися зі своїми життєвими проблемами. Мобільна бригада налічує 6 осіб, які самі є ветеранами, тож працюють за принципом “рівний рівному”. З початку року було здійснено 330 виїздів”, — сказав посадовець.
Також він зазначив, що цьогоріч 45 волинян-ветеранів отримали житло на загальну суму майже 103 мільйони гривень.
Довідково:
Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України відбувся у понеділок, 4 листопада, у Волинській Торгово-промисловій палаті. На заході були присутні начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та його заступники, голова обласної ради Григорій Недопад, керівники районних військових адміністрацій, очільники територіальних громад, а в режимі онлайн – керівники центральних органів виконавчої влади.
Нагадаємо, що цей Конгрес — це консультативно-дорадчий орган, створений для посилення співпраці між центральною владою та органами місцевого самоврядування України. Він має на меті сприяти обговоренню, розробці та впровадженню політики, спрямованої на розвиток регіонів, підвищення ефективності місцевого самоврядування та розв'язання актуальних питань місцевих громад.
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Про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України розповів заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер.
Посадовець зазначив, що на Волині розвивається мережа ветеранських хабів. У Луцьку такий з’явився на базі Луцького національного технічного університету. Ще один “Хаб” в обласному центрі створюється за ініціативи міської ради. Його відкриття заплановане до кінця цього року. Опрацьовується питання створення ветеранських просторів і в інших громадах області.
Взяла участь Волинь і в заповненні Електронної карти послуг для ветеранів. Цей онлайн-ресурс допомагає колишнім захисникам, членам їхніх сімей та сім’ям загиблих оборонців знайти необхідні послуги, що надаються їм державою або різноманітними організаціями. Станом на 1 листопада громади області внесли туди інформацію щодо 4 000 послуг.
“Якість та доступність реабілітаційної й психологічної допомоги військовим теж важливе завдання для нашого краю. Реабілітацію службовцям надають у 38 комунальних медзакладах, 11 спеціалізованих закладах Волині. Оновлюється мережа реабілітаційних закладів у Володимирській та Луцькій громадах. А з 30 вересня по 5 жовтня у нас працювала офіційна делегація провідних канадських хірургів та анастезіологів. Вони абсолютно безплатно виконали 19 надскладних операцій волинським військовим”, — зазначив Тарас Шкітер під час звітування.
Він додав, що в області також було запроваджено інститут фахівців з супроводу ветеранів війни й демобілізованих осіб. Відтак, в 45 громадах визначилися з комунальними установами, які братимуть на роботу таких працівників.
“Унікальною для області є послуга екстреної психологічної допомоги з виїздом за місцем проживання ветеранів, які в силу багатьох обставин не можуть самостійно впоратися зі своїми життєвими проблемами. Мобільна бригада налічує 6 осіб, які самі є ветеранами, тож працюють за принципом “рівний рівному”. З початку року було здійснено 330 виїздів”, — сказав посадовець.
Також він зазначив, що цьогоріч 45 волинян-ветеранів отримали житло на загальну суму майже 103 мільйони гривень.
Довідково:
Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України відбувся у понеділок, 4 листопада, у Волинській Торгово-промисловій палаті. На заході були присутні начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та його заступники, голова обласної ради Григорій Недопад, керівники районних військових адміністрацій, очільники територіальних громад, а в режимі онлайн – керівники центральних органів виконавчої влади.
Нагадаємо, що цей Конгрес — це консультативно-дорадчий орган, створений для посилення співпраці між центральною владою та органами місцевого самоврядування України. Він має на меті сприяти обговоренню, розробці та впровадженню політики, спрямованої на розвиток регіонів, підвищення ефективності місцевого самоврядування та розв'язання актуальних питань місцевих громад.
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