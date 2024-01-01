На початку вторгнення росія запропонувала Україні «мирну угоду», яка нагадувала вимогу капітуляції, — «Радіо Свобода»





Про це



Проєкт договору журналісти отримали від українського джерела, «знайомого з ходом переговорів, а російське джерело, «близьке до переговорів, підтвердило його справжність».



Переговори почалися 28 лютого 2022 року. Деякі раунди переговорів проходили при фізичній присутності представників сторін, а інші – онлайн.



Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Договір був переданий українській делегації того ж 7 березня під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Це перший відомий документ, який викладає умови росії щодо мирної угоди після початку повномасштабне вторгнення.



За даними журналістів, якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва.



«Запропонована росією угода проливає світло на мету очільника росії володимира путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну, від жодної з яких він публічно не відмовився і яких, як він неодноразово наголошував, він має намір досягти», — пише видання.



У документі за березень 2022 року — шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. Вісімнадцять статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з росії.



Згідно з проєктом договору, росія висувала такі вимоги:



Проєкт передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу.



Україні пропонували «не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км».



У планах росії Україна мала «визнати незалежність так званих Донецької та Луганської «республік» – причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року).



Росія також вимагала скасування всіх санкцій — як українських, так і міжнародних — та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.



Саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.



Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату).



Автори проєкту вимагали «скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом», тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами «нацифікації та героїзації нацизму».



«Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу. Києву довелося б платити за відновлення Донбасу», — пише «Радіо Свобода».



Документи з наступних етапів переговорів, включно з проєктами договорів від 17 березня та 15 квітня, вказують на те, що сторони зблизилися з деяких питань у ході переговорів.



Однак переговорний процес завмер наприкінці квітня 2022 року, оскільки сторони сперечалися щодо основних положень проєкту договору. Водночас армія рф відступила з півночі України, бо не змогла захопити Київ чи змусити Україну капітулювати.



Які наразі відомі вимоги путіна



Раніше глава росії стверджував, що виступає не просто за «перемир’я» чи «призупинення вогню», а нібито за «повне завершення» війни. За його словами, для цього Україні потрібно вивести війська із чотирьох своїх областей.



Перед тим він вимагав відмови України від вступу в НАТО та визнання на міжнародному рівні Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму російськими територіями.



Серед інших умов також були «демілітаризація і денацифікація» та скасування всіх західних санкцій проти росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у перші дні повномасштабного вторгнення запропонувала Україні угоду, яка фактично означала б українську капітуляцію.Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела.Проєкт договору журналісти отримали від українського джерела, «знайомого з ходом переговорів, а російське джерело, «близьке до переговорів, підтвердило його справжність».Переговори почалися 28 лютого 2022 року. Деякі раунди переговорів проходили при фізичній присутності представників сторін, а інші – онлайн.Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Договір був переданий українській делегації того ж 7 березня під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Це перший відомий документ, який викладає умови росії щодо мирної угоди після початку повномасштабне вторгнення.За даними журналістів, якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва.«Запропонована росією угода проливає світло на мету очільника росії володимира путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну, від жодної з яких він публічно не відмовився і яких, як він неодноразово наголошував, він має намір досягти», — пише видання.У документі за березень 2022 року — шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. Вісімнадцять статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з росії.Проєкт передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу.Україні пропонували «не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км».У планах росії Україна мала «визнати незалежність так званих Донецької та Луганської «республік» – причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року).Росія також вимагала скасування всіх санкцій — як українських, так і міжнародних — та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.Саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату).Автори проєкту вимагали «скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом», тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами «нацифікації та героїзації нацизму».«Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу. Києву довелося б платити за відновлення Донбасу», — пише «Радіо Свобода».Документи з наступних етапів переговорів, включно з проєктами договорів від 17 березня та 15 квітня, вказують на те, що сторони зблизилися з деяких питань у ході переговорів.Однак переговорний процес завмер наприкінці квітня 2022 року, оскільки сторони сперечалися щодо основних положень проєкту договору. Водночас армія рф відступила з півночі України, бо не змогла захопити Київ чи змусити Україну капітулювати.Раніше глава росії стверджував, що виступає не просто за «перемир’я» чи «призупинення вогню», а нібито за «повне завершення» війни. За його словами, для цього Україні потрібно вивести війська із чотирьох своїх областей.Перед тим він вимагав відмови України від вступу в НАТО та визнання на міжнародному рівні Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму російськими територіями.Серед інших умов також були «демілітаризація і денацифікація» та скасування всіх західних санкцій проти росії.

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