Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 5 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

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