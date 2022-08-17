Учні молодших класів у Луцьку почали отримувати безплатне харчування. Що у меню





Про це Віталій Бондар. З його слів, на безплатне харчування дітей громада з держбюджету отримала 22,4 мільйона гривень. Це — 70% від потреби до кінця 2024 року. Ще 2 мільйони гривень виділили з міського бюджету.



Що у меню в учнів початкових класів



У початкових класах ліцею №9 навчається майже 700 учнів. Харчують дітей у дві зміни, розповіла завідувачка їдальні Ірина Демидюк. Щодня кухарі починають готувати о 5-й ранку.



4 листопада у меню була гречана каша, котлета, квашений огірок, сік і бутерброд з твердим сиром.



"Ми кожну перерву готуємо гарніри. Ми каструльку зварили, на наступну перерву знову доварюємо. Каші на 200 порцій. Так само котлети смажимо, сьогодні зі свинини", — говорить завідувачка Ірина Демидюк.



Як розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Ірина Афтеній, вартість харчування не змінилася — 50 грн на одну дитину, але батькам тепер платити за шкільні обіди учнів 1-4 класів не потрібно. Також безплатно харчуються діти пільгових категорій, їх у ліцеї — 176.



"Порції доволі великі, вони розроблені відповідно до санітарних норм, фізіологічних норм дитини, — говорить заступниця директора. — Обов’язково є м’ясна, або рибна страва, гарнір, різноманітні щоденні кілька видів салату, напій і фрукти".



Батьки — про безплатне харчування



Безплатне харчування — це економія для батьків, каже мама двійнят-першокласників Оксана Жигаревич.



"Якщо держава зараз в змозі проплатити частково кошти за харчуванняЗі слів мами першокласника Тетяни Третякової, раніше на шкільне харчування сина щомісяця витрачала до тисячі гривень.



"Зараз це важливо не тільки для тих батьків, які, наприклад, не мають змоги оплачувати, а й для всіх. ТЯ задоволена, бо ті кошти, які йшли на харчування, тепер можна витратити на репетитора чи на якісь гуртки", — вважає жінка., це дуже добре", — говорить лучанка.



Зі слів Віталія Бондаря, тендери на закупівлю послуги з безоплатного харчування учнів 1-4 класів шкіл Луцької громади не відбулися. Жоден підрядник не відгукнувся на пропозицію. Відтак, школам довелося напряму укладати угоди із підрядником.



Із Луцьким комбінатом шкільного та студентського харчування договори про постачання продуктів уклали 28 навчальних закладах, розповіла телефоном Суспільному керівниця комбінату Світлана Шмід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 4 листопада усі учні початкових класів шкіл Луцької громади почали отримувати безплатне харчування. Йдеться орієнтовно про 12 тисяч дітей.Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Луцької міськради. З його слів, на безплатне харчування дітей громада з держбюджету отримала 22,4 мільйона гривень. Це — 70% від потреби до кінця 2024 року. Ще 2 мільйони гривень виділили з міського бюджету.Що у меню в учнів початкових класівУ початкових класах ліцею №9 навчається майже 700 учнів. Харчують дітей у дві зміни, розповіла завідувачка їдальні. Щодня кухарі починають готувати о 5-й ранку.4 листопада у меню була гречана каша, котлета, квашений огірок, сік і бутерброд з твердим сиром."Ми кожну перерву готуємо гарніри. Ми каструльку зварили, на наступну перерву знову доварюємо. Каші на 200 порцій. Так само котлети смажимо, сьогодні зі свинини", — говорить завідувачка Ірина Демидюк.Як розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи, вартість харчування не змінилася — 50 грн на одну дитину, але батькам тепер платити за шкільні обіди учнів 1-4 класів не потрібно. Також безплатно харчуються діти пільгових категорій, їх у ліцеї — 176."Порції доволі великі, вони розроблені відповідно до санітарних норм, фізіологічних норм дитини, — говорить заступниця директора. — Обов’язково є м’ясна, або рибна страва, гарнір, різноманітні щоденні кілька видів салату, напій і фрукти".Безплатне харчування — це економія для батьків, каже мама двійнят-першокласників"Якщо держава зараз в змозі проплатити частково кошти за харчуванняЗі слів мами першокласника, раніше на шкільне харчування сина щомісяця витрачала до тисячі гривень."Зараз це важливо не тільки для тих батьків, які, наприклад, не мають змоги оплачувати, а й для всіх. ТЯ задоволена, бо ті кошти, які йшли на харчування, тепер можна витратити на репетитора чи на якісь гуртки", — вважає жінка., це дуже добре", — говорить лучанка.Зі слів Віталія Бондаря, тендери на закупівлю послуги з безоплатного харчування учнів 1-4 класів шкіл Луцької громади не відбулися. Жоден підрядник не відгукнувся на пропозицію. Відтак, школам довелося напряму укладати угоди із підрядником.Із Луцьким комбінатом шкільного та студентського харчування договори про постачання продуктів уклали 28 навчальних закладах, розповіла телефоном Суспільному керівниця комбінату

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