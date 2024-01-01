Житель Луцька за чотири вкрадені снікерси в «Аврорі» отримав багатотисячний штраф

Житель Луцька за чотири вкрадені снікерси в «Аврорі» отримав багатотисячний штраф
У Луцьку дрібний злодюжка за вкрадені в «Аврорі» шоколадні батончики отримав 5 тисяч гривень штрафу. Зауважимо, любителя дармових солодощів раніше вже штрафували за скоєння дрібної крадіжки.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

10 вересня у магазині «Аврора», що на проспекті Волі, Олександр Г. таємо викрав з полиці чотири батончики Snickers вартістю 133,32 грн. Проте крадія виявили.

Зауважимо, чоловіка вже раніше штрафували за скоєння дрібної крадіжки.

На судове засідання він не з’явився і про причину неявки не повідомив.

Вина Олександра Г. була підтверджена зібраними під час досудового розслідування доказами.

Відтак суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 5100 гривень.

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Теги: злодій, суд, штраф
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