Житель Луцька за чотири вкрадені снікерси в «Аврорі» отримав багатотисячний штраф





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть



10 вересня у магазині «Аврора», що на проспекті Волі, Олександр Г. таємо викрав з полиці чотири батончики Snickers вартістю 133,32 грн. Проте крадія виявили.



Зауважимо, чоловіка вже раніше штрафували за скоєння дрібної крадіжки.



На судове засідання він не з’явився і про причину неявки не повідомив.



Вина Олександра Г. була підтверджена зібраними під час досудового розслідування доказами.



Відтак суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 5100 гривень.

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