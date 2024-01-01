Канада надіслала Україні першу систему ППО NASAMS: коли вона прибуде

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який проінформував про відправку першої системи ППО NASAMS, замовленої Канадою. Вона має надійти в Україну до кінця цього року.



Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України Володимира Зеленського, передає



Під час розмови лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України та ситуацію на полі бою, зокрема щодо залучення Північної Кореї до війни.



Джастін Трюдо підтвердив підтримку Плану перемоги, представленого українською делегацією за дорученням Зеленського на нещодавній конференції.



Володимир Зеленський подякував за проведення Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Монреалі.



«Вдячний тобі, Джастіне, твоїй команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб». Наступний етап – підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій», – сказав Президент.



Крім того, вони узгодили співпрацю в межах канадського головування у «Групі семи» наступного року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипровів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади, який проінформував про відправку першої системи ППО NASAMS, замовленої Канадою. Вона має надійти в Україну до кінця цього року.Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України Володимира Зеленського, передає ТСН Під час розмови лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України та ситуацію на полі бою, зокрема щодо залучення Північної Кореї до війни.Джастін Трюдо підтвердив підтримку Плану перемоги, представленого українською делегацією за дорученням Зеленського на нещодавній конференції.Володимир Зеленський подякував за проведення Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Монреалі.«Вдячний тобі, Джастіне, твоїй команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб». Наступний етап – підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій», – сказав Президент.Крім того, вони узгодили співпрацю в межах канадського головування у «Групі семи» наступного року.

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