Донька колишнього депутата Луцькради стала абсолютною переможницею Кубка світу у фіт-модель

Донька колишнього депутата Луцькради стала абсолютною переможницею Кубка світу у фіт-модель
Діана Нестерук, донька колишнього депутата міської ради та власника популярного маєтку на Світязі Nester House Петра Нестерука, стала абсолютною переможницею кубка світу у фіт-модель серед жінок.

Про це повідомили у Національній федерації бодібілдингу України, передає ВСН.

«Її виступ приніс Україні одну з найпрестижніших нагород. Ця перемога є великим досягненням для України на міжнародній арені та черговим підтвердженням майстерності та відданості наших спортсменів. Вітаємо Діану з неймовірним успіхом!» - прокоментували у федерації.

Радісною звісткою поділився у соцмережі фейсбук і батько переможниці Петро Нестерук.

«Моя дочка стала абсолютним чемпіоном світу у фіт-моделі», - коротко підписав він допис.

Зазначимо, категорія «Жіноча фітнес-модель2 призначена для жінок, які віддають перевагу не надмірно мускулистій і не надмірно худорлявій статурі. Зовнішній вигляд учасниці повинен бути сформованим, збалансованим, пропорційно і симетрично розвиненим тілом. Судді повинні брати до уваги стан і тон шкіри, зачіску і красу обличчя, а також здатність спортсменки подавати себе з упевненістю і грацією.

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Теги: волинянка, турнір
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