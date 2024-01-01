Волинський підприємець виїхав з України через ТЦК
Сьогодні, 21:45
Волинський підприємець Ярослав Верещак, який займається виготовленням меблів та металоконструкцій, виїхав з України у Францію.
Про це він повідомив у своїх соціальних мережах, передає "Конкурент".
«Я виїхав через ті причини, які зараз є. Це ТЦК і напряг, який є у нас в країні, пов'язаний з майбутнім. Що нас чекає – не ясно. Так, я пробую мігрувати десь в іншу країну. Скоріш за все це не буде Європа, хочу потрапити десь у США. Але як це буде, я не знаю. Ці питання у процесі. Це не так усе швидко робиться, як би хотілося. Я вже третій тиждень за кордоном. Враження двоякі, можливості є, працювати можна. Країна дає усе, щоб ти міг розпочати тут жити, але хочеться чомусь у США. Далі побачимо», – розповів підприємець в одному зі своїх відео.
Ярослав додав, що йому з пристосування простіше, бо у Франції у нього вже мешкають батьки та сестра, які йому й допомагають.
В іншому відео він розповів, що перед тим, як покинути Україну, у нього були «гучні дзвіночки».
«Коли почали забирати моїх не військовозобов'язаних друзів, я зрозумів, що це може і мене торкнутись. Коли розпочались підвищення податків, коли була явна брехня постійна – це явні дзвіночки, що для моїх дітей не буде. Я зробив вибір, що... всьо», – розказує Верещак.
Зауважимо, що деяких з цих відео на сторінці підприємця вже немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він повідомив у своїх соціальних мережах, передає "Конкурент".
«Я виїхав через ті причини, які зараз є. Це ТЦК і напряг, який є у нас в країні, пов'язаний з майбутнім. Що нас чекає – не ясно. Так, я пробую мігрувати десь в іншу країну. Скоріш за все це не буде Європа, хочу потрапити десь у США. Але як це буде, я не знаю. Ці питання у процесі. Це не так усе швидко робиться, як би хотілося. Я вже третій тиждень за кордоном. Враження двоякі, можливості є, працювати можна. Країна дає усе, щоб ти міг розпочати тут жити, але хочеться чомусь у США. Далі побачимо», – розповів підприємець в одному зі своїх відео.
Ярослав додав, що йому з пристосування простіше, бо у Франції у нього вже мешкають батьки та сестра, які йому й допомагають.
В іншому відео він розповів, що перед тим, як покинути Україну, у нього були «гучні дзвіночки».
«Коли почали забирати моїх не військовозобов'язаних друзів, я зрозумів, що це може і мене торкнутись. Коли розпочались підвищення податків, коли була явна брехня постійна – це явні дзвіночки, що для моїх дітей не буде. Я зробив вибір, що... всьо», – розказує Верещак.
Зауважимо, що деяких з цих відео на сторінці підприємця вже немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Молодець.
Хай щастить тобі.
Вибір редактора
Останні новини
Волинський підприємець виїхав з України через ТЦК
Сьогодні, 21:45
На Курщині загинув Герой з Волині Нікіта Ковальчук
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада
Сьогодні, 20:00