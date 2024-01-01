Волинський підприємець виїхав з України через ТЦК

Волинський підприємець виїхав з України через ТЦК
Волинський підприємець Ярослав Верещак, який займається виготовленням меблів та металоконструкцій, виїхав з України у Францію.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах, передає "Конкурент".

«Я виїхав через ті причини, які зараз є. Це ТЦК і напряг, який є у нас в країні, пов'язаний з майбутнім. Що нас чекає – не ясно. Так, я пробую мігрувати десь в іншу країну. Скоріш за все це не буде Європа, хочу потрапити десь у США. Але як це буде, я не знаю. Ці питання у процесі. Це не так усе швидко робиться, як би хотілося. Я вже третій тиждень за кордоном. Враження двоякі, можливості є, працювати можна. Країна дає усе, щоб ти міг розпочати тут жити, але хочеться чомусь у США. Далі побачимо», – розповів підприємець в одному зі своїх відео.

Ярослав додав, що йому з пристосування простіше, бо у Франції у нього вже мешкають батьки та сестра, які йому й допомагають.

В іншому відео він розповів, що перед тим, як покинути Україну, у нього були «гучні дзвіночки».

«Коли почали забирати моїх не військовозобов'язаних друзів, я зрозумів, що це може і мене торкнутись. Коли розпочались підвищення податків, коли була явна брехня постійна – це явні дзвіночки, що для моїх дітей не буде. Я зробив вибір, що... всьо», – розказує Верещак.

Зауважимо, що деяких з цих відео на сторінці підприємця вже немає.

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Теги: Мобілізація, війна
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