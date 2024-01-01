На Курщині загинув Герой з Волині Нікіта Ковальчук

Нікіта Ковальчук з села Новосілки Володимирського району.



Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



Ковальчук Нікіта Васильович, 2 квітня 1996 року народження, житель села Новосілки, був мобілізований 2 серпня 2024 року.





Солдат Нікіта Ковальчук загинув 1 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання, відданий військовій присязі на території Курської області Російської Федерації.



Про день та час прощання з полеглим воїном повідомимо пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Курській області РФ на війні загинув 28-річний солдатз села Новосілки Володимирського району.Про це повідомив міський голова ВолодимираКовальчук Нікіта Васильович, 2 квітня 1996 року народження, житель села Новосілки, був мобілізований 2 серпня 2024 року.Солдат Нікіта Ковальчук загинув 1 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання, відданий військовій присязі на території Курської області Російської Федерації.Про день та час прощання з полеглим воїном повідомимо пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію