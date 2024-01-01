На Курщині загинув Герой з Волині Нікіта Ковальчук
Сьогодні, 20:38
У Курській області РФ на війні загинув 28-річний солдат Нікіта Ковальчук з села Новосілки Володимирського району.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Ковальчук Нікіта Васильович, 2 квітня 1996 року народження, житель села Новосілки, був мобілізований 2 серпня 2024 року.
Солдат Нікіта Ковальчук загинув 1 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання, відданий військовій присязі на території Курської області Російської Федерації.
Про день та час прощання з полеглим воїном повідомимо пізніше.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Ковальчук Нікіта Васильович, 2 квітня 1996 року народження, житель села Новосілки, був мобілізований 2 серпня 2024 року.
Солдат Нікіта Ковальчук загинув 1 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання, відданий військовій присязі на території Курської області Російської Федерації.
Про день та час прощання з полеглим воїном повідомимо пізніше.
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