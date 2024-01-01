5 листопада на Волині: гортаючи календар

5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit, Денис Шмаров (на фото).

Бажаємо Денису Миколайовичу здоров’я, невичерпної енергії та натхнення. Щоб кожен новий день приносив радість і задоволення від досягнень. Нехай Ваше підприємство продовжує міцно стояти на ринку, завойовувати довіру споживачів та створювати продукцію, якою можна пишатися!

Також у цей день особисте свято відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.

За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Григорій, Тимофій.

ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.

А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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