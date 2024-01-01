Коли святкуватимемо Благовіщення 2025 року: дата, традиції та народні прикмети





Свято Благовіщення: що воно означає



Це свято пов'язане з важливою подією у житті Пресвятої Богородиці. Батьки віддали Діву Марію у молодому віці на виховання в храм, як і пообіцяли Господу ще до її народження. Вона залишалася дівою, адже дала обітницю Богу. Тому зі своїм чоловіком, Йосипом, вона вела благочестиве і скромне життя, передає



В Євангелії від Луки описана подія, коли архангел Гавриїл явився перед майбутньою Богоматір'ю, щоб сповістити їй благу вість — вона народить Спасителя людства.



Побачивши ангела, Марія почула від нього такі слова: "Радуйся, Благодатна! Господь з тобою". Спочатку вона дуже злякалася, що повинна стати матір'ю Месії. Однак, згодом прийняла Божу волю. За православною традицією, зачаття Ісуса Христа стало спокутуванням гріха Єви у саду. 25 березня було обране не випадково. Адже, згідно з Церквою, Ісус Христос народився 25 грудня, а між цими датами рівно дев'ять місяців.



Свято Благовіщення для вірян є символом втілення Господа в світі людей, початком відкуплення гріхів.



Традиції на Благовіщення Пресвятої Богородиці



Традиційно українці на Благовіщення йдуть до храму на святкове богослужіння, під час якого святять сіль. Цю сіль здавна використовували дуже економно, тому що існує повір'я, що вона здатна вилікувати будь-яку хворобу. Також цю сіль використовують, щоб посолити весільний коровай. Вважається, що тоді молоді завжди будуть разом і щасливі.



В деяких регіонах України за традицією цього дня випускають голубів. Наші предки вірили, що, коли птахи долетять до небес, то розкажуть ангелам про все те хороше, що сталося за рік.



На Благовіщення небо відкривається і Господь може почути кожну молитву вірян. Саме тому багато хто здійснює паломництво до святих місць. Хоча в цей період триває Великий піст, але на Благовіщення Церква дозволяє вживати рибу з оливковою олією, пити алкоголь.



Що не можна робити на Благовіщення



Існує й кілька заборон. Зокрема, цього дня не можна:



стригти і фарбувати волосся;

робити важку роботу;

брати в борг або позичати гроші;

вирушати у далеку подорож;

шити, в'язати, вишивати;

носити новий одяг.

Також, за народними прикметами, тепла ніч обіцяє, що весна буде такою ж приємною і лагідною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За традицією українці святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці навесні. Однак, після переходу 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар дата змінилася. Раніше ми святкували цей день 7 квітня. Тепер він припадає на 13 днів раніше. Тобто 2025 року Благовіщення буде 25 березня.Це свято пов'язане з важливою подією у житті Пресвятої Богородиці. Батьки віддали Діву Марію у молодому віці на виховання в храм, як і пообіцяли Господу ще до її народження. Вона залишалася дівою, адже дала обітницю Богу. Тому зі своїм чоловіком, Йосипом, вона вела благочестиве і скромне життя, передає ТСН В Євангелії від Луки описана подія, коли архангел Гавриїл явився перед майбутньою Богоматір'ю, щоб сповістити їй благу вість — вона народить Спасителя людства.Побачивши ангела, Марія почула від нього такі слова: "Радуйся, Благодатна! Господь з тобою". Спочатку вона дуже злякалася, що повинна стати матір'ю Месії. Однак, згодом прийняла Божу волю. За православною традицією, зачаття Ісуса Христа стало спокутуванням гріха Єви у саду. 25 березня було обране не випадково. Адже, згідно з Церквою, Ісус Христос народився 25 грудня, а між цими датами рівно дев'ять місяців.Свято Благовіщення для вірян є символом втілення Господа в світі людей, початком відкуплення гріхів.Традиційно українці на Благовіщення йдуть до храму на святкове богослужіння, під час якого святять сіль. Цю сіль здавна використовували дуже економно, тому що існує повір'я, що вона здатна вилікувати будь-яку хворобу. Також цю сіль використовують, щоб посолити весільний коровай. Вважається, що тоді молоді завжди будуть разом і щасливі.В деяких регіонах України за традицією цього дня випускають голубів. Наші предки вірили, що, коли птахи долетять до небес, то розкажуть ангелам про все те хороше, що сталося за рік.На Благовіщення небо відкривається і Господь може почути кожну молитву вірян. Саме тому багато хто здійснює паломництво до святих місць. Хоча в цей період триває Великий піст, але на Благовіщення Церква дозволяє вживати рибу з оливковою олією, пити алкоголь.Існує й кілька заборон. Зокрема, цього дня не можна:стригти і фарбувати волосся;робити важку роботу;брати в борг або позичати гроші;вирушати у далеку подорож;шити, в'язати, вишивати;носити новий одяг.Також, за народними прикметами, тепла ніч обіцяє, що весна буде такою ж приємною і лагідною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію