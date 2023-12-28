Уряд оновив перелік товарів, що не можна повернути чи обміняти: що змінилося
Сьогодні, 05:16
Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню.
Про це йдеться у постанові уряду №1243.
До цього переліку увійшли:
Харчові продукти
Лікарські засоби
Засоби особистої гігієни: зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні та педикюрні інструменти та інші подібні товари
Косметична продукція та мийні засоби
Товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем
Зазначається, що повернення або обмін цих товарів неможливий без захисного пакування, яке перешкоджає вільному доступу до них. Попередній перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню, втратить чинність після набуття сили новим документом.
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Про це йдеться у постанові уряду №1243.
До цього переліку увійшли:
Харчові продукти
Лікарські засоби
Засоби особистої гігієни: зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні та педикюрні інструменти та інші подібні товари
Косметична продукція та мийні засоби
Товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем
Зазначається, що повернення або обмін цих товарів неможливий без захисного пакування, яке перешкоджає вільному доступу до них. Попередній перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню, втратить чинність після набуття сили новим документом.
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