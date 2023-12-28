Уряд оновив перелік товарів, що не можна повернути чи обміняти: що змінилося

Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню.Про це йдеться у постанові уряду №1243.До цього переліку увійшли:Харчові продуктиЛікарські засобиЗасоби особистої гігієни: зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні та педикюрні інструменти та інші подібні товариКосметична продукція та мийні засобиТовари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачемЗазначається, що повернення або обмін цих товарів неможливий без захисного пакування, яке перешкоджає вільному доступу до них. Попередній перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню, втратить чинність після набуття сили новим документом.