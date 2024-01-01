У Луцьку встановили контейнери для роздільного збору скла. Адреси
Сьогодні, 08:20
У Луцьку розпочали встановлення контейнерів для роздільного збору скла. Наразі в місті є 10 тестових контейнерів на різні види скла, зокрема на банки будь-яких розмірів, склобій (віконне та дверне скло) та скляні пляшки (прозорі, зелені, коричневі).
Про це Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк. Ще 5 контейнерів, із його слів, планують встановити цього місяця.
Контейнери встановили поблизу сміттєвих баків у густонаселених районах. Йдеться про такі локації:
вулиця Привокзальна, 1;
проспект Грушевського, 31;
вулиця Гулака-Артемовського, 13а;
вулиця Коновальця, 1Б;
вулиця На Таборищі, 1;
вулиця Кравчука, 1-3;
вулиця Івана Франка — вулиця Яровиця (перехрестя);
проспект Соборності, 24а;
вулиця Захарова, 5;
вулиця Кравчука, 26.
"Встановили на тих локаціях, звідки зручно вивозити й люди добросовісні. Але якщо будемо бачити безвідповідальність, а люди вже кидають у ці контейнери крім скла багато непотрібних речей, то будемо переміщати контейнери в інші місця. Побачимо як будуть люди сортувати", — сказав Павло Березюк.
Окрім визначених локацій, здати скло на переробку у Луцьку можна в трьох центрах управління відходами: "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада".
Фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" зазначив, що відходи з контейнерів, і скло зокрема, сміттєвоз забирає двічі на тиждень. Наразі скла накопичується небагато, тому його забирає місцевий підприємець, який досортовує все і відправляє на переробку на склозавод.
Окремі види скла як-от дзеркала або скло з плівкою, жаростійке скло та автомобільне, ламіноване чи армоване скло, скло з домішками (лампи, монітори, телевізори) для переробки не підходять, додав Павло Березюк.
Як правильно підготувати скло до здачі:
потрібно очистити скло: видаліть залишки їжі, етикетки, кришки;
слід уникати упаковки, зокрема не класти скло в пакети чи коробки з іншими матеріалами);
необхідно дотримуватися правил безпеки при транспортуванні чи поводженні зі склом.
Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.
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Про це Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк. Ще 5 контейнерів, із його слів, планують встановити цього місяця.
Контейнери встановили поблизу сміттєвих баків у густонаселених районах. Йдеться про такі локації:
вулиця Привокзальна, 1;
проспект Грушевського, 31;
вулиця Гулака-Артемовського, 13а;
вулиця Коновальця, 1Б;
вулиця На Таборищі, 1;
вулиця Кравчука, 1-3;
вулиця Івана Франка — вулиця Яровиця (перехрестя);
проспект Соборності, 24а;
вулиця Захарова, 5;
вулиця Кравчука, 26.
"Встановили на тих локаціях, звідки зручно вивозити й люди добросовісні. Але якщо будемо бачити безвідповідальність, а люди вже кидають у ці контейнери крім скла багато непотрібних речей, то будемо переміщати контейнери в інші місця. Побачимо як будуть люди сортувати", — сказав Павло Березюк.
Окрім визначених локацій, здати скло на переробку у Луцьку можна в трьох центрах управління відходами: "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада".
Фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" зазначив, що відходи з контейнерів, і скло зокрема, сміттєвоз забирає двічі на тиждень. Наразі скла накопичується небагато, тому його забирає місцевий підприємець, який досортовує все і відправляє на переробку на склозавод.
Окремі види скла як-от дзеркала або скло з плівкою, жаростійке скло та автомобільне, ламіноване чи армоване скло, скло з домішками (лампи, монітори, телевізори) для переробки не підходять, додав Павло Березюк.
Як правильно підготувати скло до здачі:
потрібно очистити скло: видаліть залишки їжі, етикетки, кришки;
слід уникати упаковки, зокрема не класти скло в пакети чи коробки з іншими матеріалами);
необхідно дотримуватися правил безпеки при транспортуванні чи поводженні зі склом.
Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.
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