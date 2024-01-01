У Луцьку встановили контейнери для роздільного збору скла. Адреси





Про це Павло Березюк. Ще 5 контейнерів, із його слів, планують встановити цього місяця.



Контейнери встановили поблизу сміттєвих баків у густонаселених районах. Йдеться про такі локації:



вулиця Привокзальна, 1;

проспект Грушевського, 31;

вулиця Гулака-Артемовського, 13а;

вулиця Коновальця, 1Б;

вулиця На Таборищі, 1;

вулиця Кравчука, 1-3;

вулиця Івана Франка — вулиця Яровиця (перехрестя);

проспект Соборності, 24а;

вулиця Захарова, 5;

вулиця Кравчука, 26.



"Встановили на тих локаціях, звідки зручно вивозити й люди добросовісні. Але якщо будемо бачити безвідповідальність, а люди вже кидають у ці контейнери крім скла багато непотрібних речей, то будемо переміщати контейнери в інші місця. Побачимо як будуть люди сортувати", — сказав Павло Березюк.

Окрім визначених локацій, здати скло на переробку у Луцьку можна в трьох центрах управління відходами: "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада".



Фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" зазначив, що відходи з контейнерів, і скло зокрема, сміттєвоз забирає двічі на тиждень. Наразі скла накопичується небагато, тому його забирає місцевий підприємець, який досортовує все і відправляє на переробку на склозавод.



Окремі види скла як-от дзеркала або скло з плівкою, жаростійке скло та автомобільне, ламіноване чи армоване скло, скло з домішками (лампи, монітори, телевізори) для переробки не підходять, додав Павло Березюк.



Як правильно підготувати скло до здачі:



потрібно очистити скло: видаліть залишки їжі, етикетки, кришки;

слід уникати упаковки, зокрема не класти скло в пакети чи коробки з іншими матеріалами);

необхідно дотримуватися правил безпеки при транспортуванні чи поводженні зі склом.

Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочали встановлення контейнерів для роздільного збору скла. Наразі в місті є 10 тестових контейнерів на різні види скла, зокрема на банки будь-яких розмірів, склобій (віконне та дверне скло) та скляні пляшки (прозорі, зелені, коричневі).Про це Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк". Ще 5 контейнерів, із його слів, планують встановити цього місяця.Контейнери встановили поблизу сміттєвих баків у густонаселених районах. Йдеться про такі локації:вулиця Привокзальна, 1;проспект Грушевського, 31;вулиця Гулака-Артемовського, 13а;вулиця Коновальця, 1Б;вулиця На Таборищі, 1;вулиця Кравчука, 1-3;вулиця Івана Франка — вулиця Яровиця (перехрестя);проспект Соборності, 24а;вулиця Захарова, 5;вулиця Кравчука, 26."Встановили на тих локаціях, звідки зручно вивозити й люди добросовісні. Але якщо будемо бачити безвідповідальність, а люди вже кидають у ці контейнери крім скла багато непотрібних речей, то будемо переміщати контейнери в інші місця. Побачимо як будуть люди сортувати", — сказав Павло Березюк.Окрім визначених локацій, здати скло на переробку у Луцьку можна в трьох центрах управління відходами: "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада".Фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" зазначив, що відходи з контейнерів, і скло зокрема, сміттєвоз забирає двічі на тиждень. Наразі скла накопичується небагато, тому його забирає місцевий підприємець, який досортовує все і відправляє на переробку на склозавод.Окремі види скла як-от дзеркала або скло з плівкою, жаростійке скло та автомобільне, ламіноване чи армоване скло, скло з домішками (лампи, монітори, телевізори) для переробки не підходять, додав Павло Березюк.Як правильно підготувати скло до здачі:потрібно очистити скло: видаліть залишки їжі, етикетки, кришки;слід уникати упаковки, зокрема не класти скло в пакети чи коробки з іншими матеріалами);необхідно дотримуватися правил безпеки при транспортуванні чи поводженні зі склом.Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

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