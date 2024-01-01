Захисники збили 48 ворожих дронів та дві керовані ракети

Захисники збили 48 ворожих дронів та дві керовані ракети
У ніч на 5 листопада оборонці збили 48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаракети.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ та Орел у Росії.

Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один повернувся в Росію.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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