Захисники збили 48 ворожих дронів та дві керовані ракети

У ніч на 5 листопада оборонці збили 48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаракети.Про це повідомили у Повітряних силах.Ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ та Орел у Росії.Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один повернувся в Росію.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.