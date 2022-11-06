Сьогодні США обиратимуть нового президента

Дональд Трамп і демократка, віцепрезидентка Камала Гарріс.



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Перші результати оголошуватимуть лише після закриття всіх виборчих дільниць, але десятки мільйонів американців вже проголосували відкріпними талонами чи поштою, пише "Голос Америки". Проголосувала і Гарріс: вона зробила це поштою, надіславши бюлетень до рідного штату Каліфорнія.



Голосування поштою критикував Дональд Трамп. Він все ще переконаний, що воно стало причиною його програшу в 2020 році, хоча й не наводив доказів цього.



Опитування американців показували мінімальну різницю в підтримці Трампа й Гарріс. Вибори президента США відбуваються через колегію вибірників: кожен штат має певну кількість голосів (залежно від населення), і більшість штатів віддають всі свої голоси кандидату, який переміг на всенародному голосуванні. Аби здобути перемоги, кандидату треба набрати хоча б 270 з 538 голосів колегії вибірників.



Ключовими є так звані хиткі штати: Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Аризона, Вісконсин і Невада. Інші штати мають традиційні вподобання республіканців або демократів, хоча от в Айові, яка частіше за "червоних", опитування показали перевагу демократки.



Зайняти овальний кабінет переможець виборів зможе аж у січні, коли відбудеться інавгурація. До того моменту країною керуватиме нинішній президент Джо Байден, а його наступник формуватиме уряд.



Позиція кандидатів щодо України



Продовження підтримки США життєво важливе для України, яка бореться за виживання у війні проти окупантів. І Трамп, і Гарріс під час передвиборчих перегонів торкалися теми війни в Україні. Гарріс запевняла, що не вестиме переговорів з Путіним без участі України. Однак утрималася від конкретики в питанні членства України в НАТО.



Трамп використовував тему війни в Україні під час промов куди частіше, але переважно говорив про те, що війни не було, якби він був президентом. Також він заявляв, що може покласти край війні зараз. Жодної конкретики він не наводив, хоч український президент Володимир Зеленський просив його ознайомити його зі своїм планом.



Український План перемоги Зеленський презентував у вересні і Трампу, і Гарріс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні в США відбуватиметься основний день голосування за нового президента. Участь у виборах традиційно беруть двоє кандидатів. Цього разу це республіканець, експрезиденті демократка, віцепрезиденткаПро це пише LB.ua Перші результати оголошуватимуть лише після закриття всіх виборчих дільниць, але десятки мільйонів американців вже проголосували відкріпними талонами чи поштою, пише "Голос Америки". Проголосувала і Гарріс: вона зробила це поштою, надіславши бюлетень до рідного штату Каліфорнія.Голосування поштою критикував. Він все ще переконаний, що воно стало причиною його програшу в 2020 році, хоча й не наводив доказів цього.Опитування американців показували мінімальну різницю в підтримці Трампа й Гарріс. Вибори президента США відбуваються через колегію вибірників: кожен штат має певну кількість голосів (залежно від населення), і більшість штатів віддають всі свої голоси кандидату, який переміг на всенародному голосуванні. Аби здобути перемоги, кандидату треба набрати хоча б 270 з 538 голосів колегії вибірників.Ключовими є так звані хиткі штати: Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Аризона, Вісконсин і Невада. Інші штати мають традиційні вподобання республіканців або демократів, хоча от в Айові, яка частіше за "червоних", опитування показали перевагу демократки.Зайняти овальний кабінет переможець виборів зможе аж у січні, коли відбудеться інавгурація. До того моменту країною керуватиме нинішній президент Джо Байден, а його наступник формуватиме уряд.Продовження підтримки США життєво важливе для України, яка бореться за виживання у війні проти окупантів. І Трамп, і Гарріс під час передвиборчих перегонів торкалися теми війни в Україні. Гарріс запевняла, що не вестиме переговорів з Путіним без участі України. Однак утрималася від конкретики в питанні членства України в НАТО.Трамп використовував тему війни в Україні під час промов куди частіше, але переважно говорив про те, що війни не було, якби він був президентом. Також він заявляв, що може покласти край війні зараз. Жодної конкретики він не наводив, хоч український президент Володимир Зеленський просив його ознайомити його зі своїм планом.Український План перемоги Зеленський презентував у вересні і Трампу, і Гарріс.

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