В області — 44 тисячі ВПО: на Волині прозвітували, як підтримують переселенців





Про це стало відомо під час засідання



Заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Тарас Шкітер зазначив, що допомога переселенцям, які проживають на Волині, здійснюється шляхом виконання комплексної регіональної програми підтримки ВПО. У 2024 рік загальний обсяг коштів, виділених на цю програму з державного та місцевого бюджетів, становить понад 2 мільйони гривень.



Левову частину коштів спрямували на надання ВПО державних гарантій соціального захисту. Так, у січні-вересні цього року допомогу на проживання отримали понад 23 тисячі осіб на загальну суму 285 мільйонів гривень.



Власниками та керівниками об'єктів державної, комунальної та приватної власності, які розміщували на своїй території евакуйованих, було компенсовано майже 11 мільйонів гривень. Власникам домогосподарств, які приймали ВПО за ініціативою “Прихисток”, відшкодували 8 мільйонів гривень.



Медичні послуги надали 17 тисячам вимушено переміщених осіб, освітні — майже 7 тисячам.



“Сприяння в працевлаштуванні та професійній підготовці отримали понад тисячу евакуйованих, а допомогу по безробіттю — понад 700. Знайдено роботу 432 вимушено переміщеним особам, понад 170 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування ВПО. 48 переселенців проходили професійне навчання, 168 — залучено до участі у суспільно-корисних роботах, 5 — отримали позитивні рішення для створення та розвитку власного бізнесу”, — заначив Тарас Шкітер.



Майже 900 ВПО мешкають у місцях тимчасового проживання безоплатно, 52 людині забезпечені тимчасовим житлом в одній з релігійних організацій Луцька, а 8 ВПО, які захищали незалежність та територіальну цілісність України, видали грошову компенсацію на власне житло загальною сумою 17 мільйонів гривень.



Волинь нині є єдиною областю, яка надає допомогу громадянам України, що повертаються на підконтрольну територію України. На території Ковельского району працює гуманітарний кордон — тимчасовий закритий пункт пропуску “Доманово”, через який пішим ходом громадяни можуть повернутися на батьківщину з тимчасово окупованих територій.



“На залізничному вокзалі станції “Ковель” діє транзитний центр, де забезпечуються базові потреби евакуйованих громадян: психологічна допомога, стартові пакети для зв’язку, можливість ночівлі, придбання квитків для подальшого переміщення територією країни”, — зазначив Шкітер.



Під час Конгресу через онлайн-зв’язок виступила також перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак.



Вона зазначила, що хоч найпопулярнішим інструментом допомоги ВПО залишається фінансова, за останній рік уряд запровадив ще декілька програм підтримки переселенців.



Зокрема, нещодавно Кабмін видав постанову, якою запроваджується підтримка ВПО у вигляді догляду. Вона призначена для людей, які мають інвалідність або похилий вік та потребують стаціонарного догляду і підтриманого проживання. Станом на зараз у Волинській області була лише одна людина, яка мала намір виконувати таку роботу. Але навіть цей кандидат не пройшов відбір, бо не відповідав умовам програми.



“Фінансування є. Але важливо, щоб на місцевому рівні з'явилися спроможні надавачі послуг, які будуть відповідати принаймні мінімальним стандартам”, — зазначила заступниця міністра.



Вона також звернула увагу присутніх на програму “Муніципальна няня”, яка створена таким чином, щоб допомогти ВПО.



“Мова йде про те, що часто мами-переселенки не можуть працевлаштуватися, адже доглядають за маленькою дитиною. Послуга “Муніципальна няня” дозволяє кооперуватися на рівні громад та доглядати за кількома дітьми одразу. На кожну дитину, якою опікується няня, держава платить 8 тисяч. Тобто за трох дітей можна отримати 24 тисячі гривень. Це непоганий заробіток для багатьох”, — зазначила Дарія Марчак.



Вона додала, що ця програма була запущена в червні 2024 року. Нині по всій Україні нею скористалися 980 осіб, хоч потенціал для розвитку такої послуги — дуже великий.



Присутні на Конгресі обіцяли дослухатися до порад заступниці міністра та популяризувати нові програми уряду серед ВПО, які мешкають на Волині.



Також на Конгресі говорили про



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сьогодні у Волинській області зареєстровано понад 44 тисячі внутрішньо переміщених осіб. З них майже 42 тисячі громадян переселилися одразу після початку повномасштабного вторгнення.Про це стало відомо під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України . На заході розглядали різні актуальні питання, зокрема говорили і про підтримку внутрішньо переміщених осіб.Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїзазначив, що допомога переселенцям, які проживають на Волині, здійснюється шляхом виконання. У 2024 рік загальний обсяг коштів, виділених на цю програму з державного та місцевого бюджетів, становить понад 2 мільйони гривень.Левову частину коштів спрямували на надання ВПО державних гарантій соціального захисту. Так, у січні-вересні цього рокуотримали понад 23 тисячі осіб на загальну суму 285 мільйонів гривень.Власниками та керівниками об'єктів державної, комунальної та приватної власності, які розміщували на своїй території евакуйованих,майже 11 мільйонів гривень. Власникам домогосподарств, які приймали ВПО за ініціативою “Прихисток”,8 мільйонів гривень.Медичні послуги надали 17 тисячам вимушено переміщених осіб, освітні — майже 7 тисячам.отримали понад тисячу евакуйованих, а допомогу по безробіттю — понад 700. Знайдено роботу 432 вимушено переміщеним особам, понад 170 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування ВПО. 48 переселенців, 168 —, 5 — отримали позитивні рішення для”, — заначив Тарас Шкітер.Майже 900 ВПО мешкають у місцях тимчасового проживання безоплатно, 52 людині забезпечені тимчасовим житлом в одній з релігійних організацій Луцька, а 8 ВПО, які захищали незалежність та територіальну цілісність України, видали грошову компенсацію на власне житло загальною сумою 17 мільйонів гривень.Волинь нині є єдиною областю, яка надає допомогу громадянам України, що повертаються на підконтрольну територію України. На території Ковельского району працює— тимчасовий закритий пункт пропуску “Доманово”, через який пішим ходом громадяни можуть повернутися на батьківщину з тимчасово окупованих територій.“На залізничному вокзалі станції “Ковель” діє транзитний центр, де забезпечуються базові потреби евакуйованих громадян: психологічна допомога, стартові пакети для зв’язку, можливість ночівлі, придбання квитків для подальшого переміщення територією країни”, — зазначив Шкітер.Під час Конгресу через онлайн-зв’язок виступила також перша заступниця Міністра соціальної політики УкраїниВона зазначила, що хоч найпопулярнішим інструментом допомоги ВПО залишається фінансова, за останній рік уряд запровадив ще декілька програм підтримки переселенців.Зокрема, нещодавно Кабмін видав постанову, якою запроваджується. Вона призначена для людей, які мають інвалідність або похилий вік та потребують стаціонарного догляду і підтриманого проживання. Станом на зараз у Волинській області була лише одна людина, яка мала намір виконувати таку роботу. Але навіть цей кандидат не пройшов відбір, бо не відповідав умовам програми.“Фінансування є. Але важливо, щоб на місцевому рівні з'явилися спроможні надавачі послуг, які будуть відповідати принаймні мінімальним стандартам”, — зазначила заступниця міністра.Вона також звернула увагу присутніх на програму, яка створена таким чином, щоб допомогти ВПО.“Мова йде про те, що часто мами-переселенки не можуть працевлаштуватися, адже доглядають за маленькою дитиною. Послуга “Муніципальна няня” дозволяє кооперуватися на рівні громад та доглядати за кількома дітьми одразу. На кожну дитину, якою опікується няня, держава платить 8 тисяч. Тобто за трох дітей можна отримати 24 тисячі гривень. Це непоганий заробіток для багатьох”, — зазначила Дарія Марчак.Вона додала, що ця програма була запущена в червні 2024 року. Нині по всій Україні нею скористалися 980 осіб, хоч потенціал для розвитку такої послуги — дуже великий.Присутні на Конгресі обіцяли дослухатися до порад заступниці міністра та популяризувати нові програми уряду серед ВПО, які мешкають на Волині.Також на Конгресі говорили про підтримку ветеранів та членів їхніх родин.

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