Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі співпереживатимуть разом з героями, життя яких сповнене знайомими подробицями із нашої повсякденності. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, де панують ніжне кохання і жагуча пристрасть, вірність і зрада. А найменшеньких українців очікує дитяча опера про хитру Козу, підступність якої перемагається дружбою звірів.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 10 листопада.



Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла про гіркі та солодкі сторінки нашого буття.



У вівторок, 5 листопада, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



«Казка про чарівний літак. Ніби прилетить такий літак, величезний, так, що його почують по всьому місту і здійметься великий вітер, коли він летить. І всі будуть бігати і кричати: «Що це таке?» Тільки я знала: це він, той самий чарівний літак. Він випустить мільйон маленьких парашутиків, але це не прості парашутики, а чарівні, бо до кожного прикріплена іграшка, така, про яку він мріяв. І ще кожен парашутик розумний – він знає до кого летіти і вміє навіть залітати у вікно, головне, тримати вікна відчиненими. І все місто буде нібито в завірюсі – від мільйона парашутиків», –авторка п'єси.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Епатажна вистава, що занурює у глибини пристрасті, суперечливих бажань та відвертості...



У п’ятницю, 8 листопада, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Купальська ніч, що зав'язала три долі міцним вузлом, який годі розплутати... Хіба що розрубати. Боротьба сильних характерів та водночас танець слабкостей... Хто ж візьме гору?... «Рулетка» почуттів і рішень, а також, як у зухвалій грі сильних характерів переможець може відчути себе переможеним. Бо, можливо, у цій інтрижці усе ж таки не може бути ані тих, ані інших.



На нашій сцені – зворушлива, глибоко повчальна та сповнена життя п'єса!



У суботу, 9 листопада, о 17:00 – гірка комедія «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Основна сцена. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У центрі цієї історії – розповідь про звичайну українську родину, яка проходить через складні життєві випробування. Проте через цей образ автор прагне показати, що навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни, відображаючи її постійні проблеми і труднощі. Основна ідея, яку режисер хоче донести до глядача, – це любов до рідної землі, її особливе значення як найціннішого, що має кожен з нас. На цьому тлі розгортаються події: сімейні драми, трагедії та конфлікти, боротьба за гроші та цінності, відкриття справжнього «я» та пошук істинної любові. Автор обіцяє, що після перегляду вистави жоден глядач не залишиться без відповіді на свої запитання.



Запрошуємо маленьких українців!



У неділю, 10 листопада, о 12:00 – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча музична вистава, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Вистава із яскравим сюжетом, що затягує у вир стрімких і непередбачуваних подій!



У неділю ввечері о 17:00 на основній сцені – комедія «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Глядачі зможуть підглянути за тим, що відбувається у готельному номері, де зустрілися впливовий політик і його чарівна секретарка. Спершу все здається простим і зрозумілим, проте несподівано закохані виявляють тіло невідомого чоловіка. І тут розпочинається справжній хаос: пояснити, чому високопосадовець не у своєму офісі, і, головне, звідки взявся труп, стає ще тим викликом! Як саме герої викручуватимуться із цієї халепи – дізнаєтесь на постановці, що гарантує гучний сміх і чудовий настрій!



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