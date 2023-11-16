Щодня до 5 тонн: як комунальники у Луцьку утилізовують опале листя





Про це Дмитро Спасюк. З його слів, листя в обласному центрі Волині збирають два приватні й одне комунальне підприємства.



На вулиці Рівненській працівники приватного підприємства згрібають опале листя, а згодом вантажать на трактор чи машину.



Третій день працює двірником разом із луцькими колегами 68-річний житель селища Магдалинівка Дніпропетровської області, член Національної Спілки журналістів України Володимир Сорока.



"Я з радістю беру в руки мітлу. До речі, мій позивний "Сміттяр". Там, де я мешкаю, важко було залишатись. Але в мене є письменницька місія, я пишу книгу, зокрема, про Волинь", — каже двірник.



За словами двірнички приватного підприємства Людмили Піддубної, о 4 годині ранку деякі працівники уже метуть вулиці й двори обласного центру Волині.



"Багато опалого листя скрізь. Кожна людина має свою ділянку і кожна в себе гребе. От, наприклад, нагребли ми на машину чи дві, і тоді нам її присилають. Важко. Я вже розрахувалася, але чоловіку допомагаю", — говорить двірничка.



Луцьк поділений на три частини, де працюють приватні й комунальне підприємства, розповідає керівник відділу санітарного прибирання "Луцькспецкомунтрансу" Дмитро Спасюк. З його слів, їхнє підприємство обслуговує район Вересневого, вулиці Львівська, Володимирська та Дубнівська.



"Ми збираємо листя на сміттєвози та трактори й вивозимо на полігон у Брище. Далі те листя на полігоні захоронюється. Дуже часто приїжджає людина, яка має особисте сільське господарство і просить, аби ми йому підкинули це листя на ожину, малину, на міндобриво", — каже Дмитро Спасюк.



Як розповів керівник відділу "Луцькспецкомунтрансу", опале листя працівники везуть ще на кладовища, аби не промерзла земля і таким чином підготувати сектори для захоронення взимку.



За словами завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНУ імені Лесі України Володимира Радзія, у Луцьку відсутні комунальні компостери для утилізації опалого листя.



"Оскільки його велика кількість, потрібно проводити компостування даного листя. В жодному випадку не спалювати. При спалюванні виділяється велика кількість парникових газів і відповідно важких металів, бо листя зібране з урбанізованих територій зібране листя", — говорить еколог.



У посадках або лісопарковій зоні опале листя можна не прибирати, додав Володимир Радзій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З середини вересня до початку грудня в Луцьку триває збір опалого листя. Щодня на вулицях працівники комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" збирають орієнтовно до 5 тонн опалого листя.Про це Суспільному розповів керівник відділу санітарного прибирання. З його слів, листя в обласному центрі Волині збирають два приватні й одне комунальне підприємства.На вулиці Рівненській працівники приватного підприємства згрібають опале листя, а згодом вантажать на трактор чи машину.Третій день працює двірником разом із луцькими колегами 68-річний житель селища Магдалинівка Дніпропетровської області, член Національної Спілки журналістів України"Я з радістю беру в руки мітлу. До речі, мій позивний "Сміттяр". Там, де я мешкаю, важко було залишатись. Але в мене є письменницька місія, я пишу книгу, зокрема, про Волинь", — каже двірник.За словами двірнички приватного підприємства, о 4 годині ранку деякі працівники уже метуть вулиці й двори обласного центру Волині."Багато опалого листя скрізь. Кожна людина має свою ділянку і кожна в себе гребе. От, наприклад, нагребли ми на машину чи дві, і тоді нам її присилають. Важко. Я вже розрахувалася, але чоловіку допомагаю", — говорить двірничка.Луцьк поділений на три частини, де працюють приватні й комунальне підприємства, розповідає керівник відділу санітарного прибирання "Луцькспецкомунтрансу" Дмитро Спасюк. З його слів, їхнє підприємство обслуговує район Вересневого, вулиці Львівська, Володимирська та Дубнівська."Ми збираємо листя на сміттєвози та трактори й вивозимо на полігон у Брище. Далі те листя на полігоні захоронюється. Дуже часто приїжджає людина, яка має особисте сільське господарство і просить, аби ми йому підкинули це листя на ожину, малину, на міндобриво", — каже Дмитро Спасюк.Як розповів керівник відділу "Луцькспецкомунтрансу", опале листя працівники везуть ще на кладовища, аби не промерзла земля і таким чином підготувати сектори для захоронення взимку.За словами завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНУ імені Лесі України Володимира Радзія, у Луцьку відсутні комунальні компостери для утилізації опалого листя."Оскільки його велика кількість, потрібно проводити компостування даного листя. В жодному випадку не спалювати. При спалюванні виділяється велика кількість парникових газів і відповідно важких металів, бо листя зібране з урбанізованих територій зібране листя", — говорить еколог.У посадках або лісопарковій зоні опале листя можна не прибирати, додав Володимир Радзій.

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