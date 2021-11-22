Через витік на мережі дві багатоповерхівки та дитсадок у Луцьку залишилися без тепла





Про це у коментарі Антон Безносиков. З його слів, аварійна ситуація сталася увечері 4 листопада.



"Без тепла зараз — будинки на вулиці Ярослава Мудрого 50 і 52 та дитсадок №13. Також зупинено подачу гарячої води від двох центральних теплових пунктів на вулицях Ярослава Мудрого, 50в та Гнідавській, 65а. Тимчасово без цієї послуги залишилися мешканці дев’яти багатоповерхівок, одна школа та два дитсадки", — говорить речник "Луцьктепла.



На тепловій мережі розпочалися роботи з ліквідації витоку. Відновити подачу опалення та гарячої води комунальники обіцяють орієнтовно 6 листопада до кінця дня, додав Антон Безносиков.



Що відомо про опалювальний сезон 2023/2024 у Луцьку



18 жовтня у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Першочергово теплоносій подали до лікарень, шкіл та дитячих садочків.



Вже за декілька днів після початку сезону через значне потепління котельні перевели у ощадливий режим роботи. 30 жовтня на два дні було припинено роботу 12 малих із 43 котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через витік на тепловій мережі без опалення залишилися два житлових будинки та дитячий садок.Про це у коментарі Суспільному 5 листопада розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло". З його слів, аварійна ситуація сталася увечері 4 листопада."Без тепла зараз — будинки на вулиці Ярослава Мудрого 50 і 52 та дитсадок №13. Також зупинено подачу гарячої води від двох центральних теплових пунктів на вулицях Ярослава Мудрого, 50в та Гнідавській, 65а. Тимчасово без цієї послуги залишилися мешканці дев’яти багатоповерхівок, одна школа та два дитсадки", — говорить речник "Луцьктепла.На тепловій мережі розпочалися роботи з ліквідації витоку. Відновити подачу опалення та гарячої води комунальники обіцяють орієнтовно 6 листопада до кінця дня, додав Антон Безносиков.18 жовтня у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Першочергово теплоносій подали до лікарень, шкіл та дитячих садочків.Вже за декілька днів після початку сезону через значне потепління котельні перевели у ощадливий режим роботи. 30 жовтня на два дні було припинено роботу 12 малих із 43 котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

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