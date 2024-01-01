Загальна мобілізація жінок давно на часі, - військовослужбовиця

Євгенія Закревська вважає, що в Україні варто запровадити обов’язкову мобілізацію жінок.



Про це вона сказала в інтерв’ю



Закревська пояснює, що зараз не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат. Тому вона не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Натомість військова пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію.



«Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. (…) Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк», — вважає вона.



Ті ж військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не «стирчати» в пункті постійної дислокації, каже аеророзвідниця. Таким чином, на її думку, вони зможуть «реально відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з близькими, жити життя».



«Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив», — додала Закревська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адвокатка та військова 92 окремої штурмової бригадивважає, що в Україні варто запровадити обов’язкову мобілізацію жінок.Про це вона сказала в інтерв’ю hromadske Закревська пояснює, що зараз не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат. Тому вона не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Натомість військова пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію.«Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. (…) Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк», — вважає вона.Ті ж військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не «стирчати» в пункті постійної дислокації, каже аеророзвідниця. Таким чином, на її думку, вони зможуть «реально відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з близькими, жити життя».«Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив», — додала Закревська.

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