Збув дві бойові гранати – волинянину повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 41-річному жителю селища Маневичі повідомлено про підозру у незаконному поводженні із бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).За даними слідства, чоловік, який уже мав проблеми із законом, у жовтні 2024 року двічі збував у Маневичах гранати Ф-1 із уніфікованими запалами дистанційного типу, які перед цим незаконно придбав та зберігав удома без передбаченого законом дозволу.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України незаконне придбання, носіння, зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.