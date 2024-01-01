Збув дві бойові гранати: волинянину повідомили про підозру

Збув дві бойові гранати: волинянину повідомили про підозру
Збув дві бойові гранати – волинянину повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 41-річному жителю селища Маневичі повідомлено про підозру у незаконному поводженні із бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік, який уже мав проблеми із законом, у жовтні 2024 року двічі збував у Маневичах гранати Ф-1 із уніфікованими запалами дистанційного типу, які перед цим незаконно придбав та зберігав удома без передбаченого законом дозволу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України незаконне придбання, носіння, зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: волинянин, граната
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