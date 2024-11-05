Умєров підтвердив перші зіткнення з військами КНДР у Курській області

Рустем Умєров підтвердив, що між українськими і північнокорейськими військами в Курській області вже були перші зіткнення.



У спілкуванні з південнокорейським медіа KBS він сказав, що це не були систематичні бойові дії з залученням усіх військ, пише



Військових КНДР замаскували під бурятів та змішали з росіянами, тож, аби підтвердити точну кількість їхніх втрат і полонених, треба перевірити всі особи. Поки що бої за участі корейців були "маломасштабними", повідомив міністр.



"Ми визначаємо зіткнення з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів буде більше бойових дій, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно", – сказав Умєров.



За його словами, очікується, що п'ять підрозділів по 3000 осіб кожен розподілять по лінії фронту протяжністю в 1500 км. Таким чином загальна чисельність залучених до війни корейців становитиме 15 000 осіб. Їх повноцінно залучать після завершення навчань.



Сьогодні Суспільне з посиланням на анонімне джерело в спецслужбах повідомило, що в Курській області вже відбулося перше зіткнення української армії та корейців.



Учора президент Володимир Зеленський розповів про збільшення кількості військових КНДР на території Росії до 11 000. Він зауважив, що реакції світу на це не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українипідтвердив, що між українськими і північнокорейськими військами в Курській області вже були перші зіткнення.У спілкуванні з південнокорейським медіа KBS він сказав, що це не були систематичні бойові дії з залученням усіх військ, пише LB.ua Військових КНДР замаскували під бурятів та змішали з росіянами, тож, аби підтвердити точну кількість їхніх втрат і полонених, треба перевірити всі особи. Поки що бої за участі корейців були "маломасштабними", повідомив міністр."Ми визначаємо зіткнення з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів буде більше бойових дій, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно", – сказав Умєров.За його словами, очікується, що п'ять підрозділів по 3000 осіб кожен розподілять по лінії фронту протяжністю в 1500 км. Таким чином загальна чисельність залучених до війни корейців становитиме 15 000 осіб. Їх повноцінно залучать після завершення навчань.Сьогодні Суспільне з посиланням на анонімне джерело в спецслужбах повідомило, що в Курській області вже відбулося перше зіткнення української армії та корейців.Учора президентрозповів про збільшення кількості військових КНДР на території Росії до 11 000. Він зауважив, що реакції світу на це не було.

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