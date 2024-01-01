На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
На Камінь-Каширщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 14:13 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селищі Маневичі.

На місце події направлено рятувальників 13 ДПРЧ з селища.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу вогонь охопив частину даху будівлі. О 14:40 вогнеборці за допомогою водяного ствола повністю ліквідували займання. Потерпілих немає.

Причина події – встановлюється.
На Волині горіла господарська споруда
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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