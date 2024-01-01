Нардеп Куницький втік з України, - ЗМІ

Олександр Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.



Про це повідомляє Bihus.Info із посилання на джерела, передає



"Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно - не безпідставні. "Слуга народу" і скандальний блогер Куницький не в Україні, - повідомляють наші джерела", - йдеться в повідомленні.



Невідомо, як давно нардеп за кордоном.



"Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата", він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць?



Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними "розбірками" з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький - ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну", - зазначили журналісти.



На початку грудня 2023 року "Схеми" розповіли, що Куницький влітку отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом 5 днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року "в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем", де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, за даними "Схем", лише 22 липня.



У жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.



Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.



Втеча Артема Дмитрука



Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.



Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.



У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.



Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.



Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.



29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.



Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.



За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.



Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нардеп "Слуги народу"втік з України, виїхавши у відрядження.Про це повідомляє Bihus.Info із посилання на джерела, передає Цензор.НЕТ "Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно - не безпідставні. "Слуга народу" і скандальний блогер Куницький не в Україні, - повідомляють наші джерела", - йдеться в повідомленні.Невідомо, як давно нардеп за кордоном."Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата", він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць?Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними "розбірками" з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький - ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну", - зазначили журналісти.На початку грудня 2023 року "Схеми" розповіли, що Куницький влітку отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом 5 днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року "в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем", де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, за даними "Схем", лише 22 липня.У жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

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