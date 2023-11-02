Волинянка відзначила столітній ювілей
Сьогодні, 18:38
5 листопада жителька села Гірка Полонка Луцького району Тетяна Макарчук відзначила столітній ювілей.
Історію волинянки розповіли у Боратинській громаді, пише Суспільне.
Народилася Тетяна Макарчук 5 листопада 1924 року у селі Кукли Маневицького району. У родині вона була найстаршою серед п’яти дітей. Зі слів жінки, для неї переломним моментом в житті стала Друга світова війна — батьків вбили, а її засудили як політв'язня до 10 років табору за те, що "ділилася хлібом".
Покарання волинянка відбувала у Караганді. Позбутися статусу політичного в’язня змогла вже у часи незалежності України, коли відбувався процес реабілітації жертв політичних репресій колишнього СРСР.
Власник дітей волинянка не мала. З ювілеєм її прийшли вітати племінники та онуки. "А ніби й не жила", — сказала Тетяна Макарчук рідним у свій сотий день народження.
Як розповіли рідні жінки, коли ще могла працювати — вона вирощувала на подвір'ї квіти, які дуже любить.
"Навіть у найтемніші часи Тетяна Макарчук залишалася оптимісткою. Її сила духу і здатність підтримувати інших допомогли їй вистояти", — написали на сторінці Боратинської громади.
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Історію волинянки розповіли у Боратинській громаді, пише Суспільне.
Народилася Тетяна Макарчук 5 листопада 1924 року у селі Кукли Маневицького району. У родині вона була найстаршою серед п’яти дітей. Зі слів жінки, для неї переломним моментом в житті стала Друга світова війна — батьків вбили, а її засудили як політв'язня до 10 років табору за те, що "ділилася хлібом".
Покарання волинянка відбувала у Караганді. Позбутися статусу політичного в’язня змогла вже у часи незалежності України, коли відбувався процес реабілітації жертв політичних репресій колишнього СРСР.
Власник дітей волинянка не мала. З ювілеєм її прийшли вітати племінники та онуки. "А ніби й не жила", — сказала Тетяна Макарчук рідним у свій сотий день народження.
Як розповіли рідні жінки, коли ще могла працювати — вона вирощувала на подвір'ї квіти, які дуже любить.
"Навіть у найтемніші часи Тетяна Макарчук залишалася оптимісткою. Її сила духу і здатність підтримувати інших допомогли їй вистояти", — написали на сторінці Боратинської громади.
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