Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 листопада

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 7-9° тепла.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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