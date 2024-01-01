Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 листопада



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 7-9° тепла.



Волинська область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 7-9° тепла.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

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