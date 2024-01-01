Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 листопада
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 7-9° тепла.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 листопада
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 7-9° тепла.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.
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