На Волині рятувальники допомогли грибнику, який зламав у лісі ногу. ФОТО

На Волині рятувальники допомогли грибнику, який зламав у лісі ногу. ФОТО
У Камінь-Каширському районі рятувальники надали допомогу чоловікові, який травмувався у лісі.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

5 листопада о 16:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу селища Маневичі чоловік, який разом з дружиною вирушив по гриби, травмував ногу й не міг самотужки пересуватися.

Жінка викликала медиків, проте дістатися по бездоріжжю до потерпілого вони не змогли, тож очікували на підмогу на узліссі.
До місця події вирушили рятувальники 13 ДПРЧ.

Вони помістили чоловіка в рятувальний автомобіль і доправили до карети "швидкої". Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом "перелом правої ноги".

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Теги: Україна, Волинь, ДСНС, перелом, травма, грибник, Маневичі
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