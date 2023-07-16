На Волині рятувальники допомогли грибнику, який зламав у лісі ногу. ФОТО

У Камінь-Каширському районі рятувальники надали допомогу чоловікові, який травмувався у лісі.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.5 листопада о 16:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу селища Маневичі чоловік, який разом з дружиною вирушив по гриби, травмував ногу й не міг самотужки пересуватися.Жінка викликала медиків, проте дістатися по бездоріжжю до потерпілого вони не змогли, тож очікували на підмогу на узліссі.До місця події вирушили рятувальники 13 ДПРЧ.Вони помістили чоловіка в рятувальний автомобіль і доправили до карети "швидкої". Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом "перелом правої ноги".