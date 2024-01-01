Влітку війна забрала батька: обороняючи Селидове, загинув воїн з Волині Назар Кравчук
Сьогодні, 20:35
Чергова звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Горохівщину. Обороняючи країну від російських окупантів загинув 22-річний воїн.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Своє життя за Україну віддав мужній Захисник Назар Кравчук, 2002 року народження, житель села Пірванче, який до останнього подиху залишився відданим військовій присязі. Нестерпно боляче... Назару було лише 22 роки. Влітку на війні загинув його батько Сергій", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Старший сержант сепцпідрозділу «Омега» Національної гвардії України Назар загинув у місті Селидове Донецької області в бою з окупантами, які зараз усіма силами намагаються захопити місто. Він проявив особисту мужність та героїзм.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Своє життя за Україну віддав мужній Захисник Назар Кравчук, 2002 року народження, житель села Пірванче, який до останнього подиху залишився відданим військовій присязі. Нестерпно боляче... Назару було лише 22 роки. Влітку на війні загинув його батько Сергій", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Старший сержант сепцпідрозділу «Омега» Національної гвардії України Назар загинув у місті Селидове Донецької області в бою з окупантами, які зараз усіма силами намагаються захопити місто. Він проявив особисту мужність та героїзм.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Влітку війна забрала батька: обороняючи Селидове, загинув воїн з Волині Назар Кравчук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинянка відзначила столітній ювілей
Сьогодні, 18:38