Влітку війна забрала батька: обороняючи Селидове, загинув воїн з Волині Назар Кравчук

Влітку війна забрала батька: обороняючи Селидове, загинув воїн з Волині Назар Кравчук
Чергова звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Горохівщину. Обороняючи країну від російських окупантів загинув 22-річний воїн.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Своє життя за Україну віддав мужній Захисник Назар Кравчук, 2002 року народження, житель села Пірванче, який до останнього подиху залишився відданим військовій присязі. Нестерпно боляче... Назару було лише 22 роки. Влітку на війні загинув його батько Сергій", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.

Старший сержант сепцпідрозділу «Омега» Національної гвардії України Назар загинув у місті Селидове Донецької області в бою з окупантами, які зараз усіма силами намагаються захопити місто. Він проявив особисту мужність та героїзм.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Горохів, втрата, загибель, війна, Пірванче
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